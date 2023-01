El estilismo de Wednesday traspasa la pantalla y comienza a verse en mujeres de diversas edades que buscan replicar el “gothic chic look” que muestra el personaje principal de la última versión de la familia Addams que está disponible a través de Netflix.

Cabe destacar que el estilo gótico se caracteriza por el uso de colores oscuros -tanto en la ropa como en el maquillaje- y el uso de telas más pesadas o con texturas. Por eso, encontrarás prendas de vestir en terciopelo, brocados. cuero, satén... en fin, todos aquellos textiles que tengan cuerpo y que les den firmeza a las piezas.

En el caso de Wednesday Addams vemos un estilo juvenil, dentro de lo “dark” que pueda ser la moda gótica.

Para esta serie, la producción seleccionó a la galardonada vestuarista Colleen Atwood para elaborar la imagen de cada personaje a través de su ropa. La diseñadora estadounidense ha sido nominada a una gran cantidad de premios por su trabajo y entre los que ha ganado se encuentran cuatro Oscar por su trabajo en las películas Chicago (2002), Memoirs of a Geisha (2005), Alice in Wonderland (2010) y Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016).

A lo largo de la serie, vemos como Jenna Ortega, la actriz que le da vida a Wednesday, va variando su vestuario, desde el negro de pies a cabeza al uso de detalles en blanco. Pero, no por esto deja a un lado la tendencia gótica.

Entre otros aspectos del vestuario vemos como predominan las faldas plisadas, los zapatos con amarre “chunky”, las sudaderas sencillas, los tenis con suela blanca ancha, los zapatos tipo “Mary Jane”, las medias negras, las corbatas, los suéteres en cuadros o con líneas y, no menos importante, la mochila de cuero cuadrada.

El éxito de las series durante las pasadas semanas ha sido tal, que famosas como Lady Gaga ya realizó en las redes el particular baile que realiza la protagonista de “Wednesday” en uno de los episodios.

Además, el día de Navidad, Jennifer López compartió una foto en el que claramente se ve la influencia del estilismo de “Wednesday”. La diva del Bronx lució un vestido corto con pequeños estampados de flor y con cuello Peter Pan puntiagudo, uno de los estilos más llamativos de Wednesday Adams.