Si alguien ha dado mucho de qué hablar en “La casa de los famosos” de Telemundo, es la exreina de belleza venezolana, Alicia Machado. Uno de los sucesos más recientes que ha causado malestar entre los seguidores de la competencia fueron la fuertes críticas que la modelo lanzó a su compatriota, Gaby Espino, durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2021 el pasado jueves.

“Qué flaca se veía la Espino, no me parece que se ve bien. Ya se ve enferma, en mi humilde opinión; no me gusta”, declaró Machado desde el jardín del estudio del programa producido por Telemundo en México.

“La Machado”, como es conocida en la industria del entretenimiento, fue más allá y aseguró intérprete de “Paulina Castro” en “La suerte de Loli” se realizó un bypass gástrico por la obsesión de mantenerse delgada.

“Ella se hizo el bypass gástrico, imagínate tú... por la obsesión de estar anoréxica. ¿Tú crees que es a punta de batidos?, no hombre. Ella no estaba así... parece niña de 11 años”, le comentó la presentadora y empresaria a la actriz mexicana Gisella Aboumrad, quien también compartió labores con Espino en la novela.

Como es de costumbre, Machado decidió seguir con el tema, a pesar de que su compañera de “La casa de los famosos” le dijo que Espino “persona se veía muy bien”.

“La cara se le ve muy demacrada, lo que se le ve son los dientes”, agregó Machado.

El pasado jueves, 23 de septiembre, Espino impactó al llegar a la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina, que se celebraron desde el Watsco Center en Coral Gables, Florida. La presentadora de 43 años de edad desfiló junto a su nueva pareja, Miguel Mawad.

Machado, por su parte, está en riesgo de abandonar la competencia de Telemundo esta noche. La cantante Cristina Eustace y los actores Jorge Aravena y Christian De La Campa también están en la misma posición.