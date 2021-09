Como suele suceder entre los artistas, cada uno cuenta con su lista de negociaciones siempre que les toca presentarse en un concierto o producción televisiva, por ejemplo. A pesar de que la mayoría de estos acuerdos se trabajan desde la confidencialidad, un altercado entre los actores Roberto Romano y Gaby Spanic en “La casa de los famosos” sacó a la luz una de las peticiones de la venezolana para pertenecer al nuevo “reality” de Telemundo.

El viernes, durante la distribución del presupuesto semanal para la compra de alimentos, la protagonista de telenovelas como “La usurpadora” y “Tierra de pasiones” hizo un comentario que no fue bien recibido por el intérprete de 31 años. Esto provocó que Romano no se quedara callado y reveló un detalle que explica mucho de lo que sucede dentro de la casa con una bebida en específico: el vino.

“Es más económico vestirlos que alimentarlos. Los hombres toda la vida han comido mucho más que las mujeres”, dijo Spanic con el tono que la caracteriza. “Bendito, el vino que te tomas para dormir que no entra en el presupuesto”, respondió el actor inmediatamente.

PUBLICIDAD

La también animadora y cantante, que tiene uno de los carácteres más fuertes de la competencia, no tardó en reaccionar a las palabras de quien dice es su “hijo putativo” en el “reality”.

“Yo creo que ese comentario estuvo de más mi amor”, apuntó la eterna villana.

Gabriela Helena Španić Utrera, nombre verdadero de la artista, quien acaba de sumar más de 2 millones de seguidores en Instagram, aclaró a Romano que esa fue una “negociación” que hizo antes de entrar al programa de la cadena de televisión que se transmite en español.

“Esa fue una negociación aparte antes de entrar y cada quien hizo su negociación”, continuó Spanic, quien reveló además que su vino apenas cuesta “110 pesos” ($5.46).

Llora la salida de Uriel Del Toro

Anoche, la cuarta eliminación en “La casa de los famosos”, no terminó en risas y abrazos como ha pasado desde la primera semana. Una vez la venezolana Alicia Machado abrió la puerta para regresar con sus compañeros luego de ser salvada por el público, las caras largas se dejaron ver, entre ellas la de Spanic, quien es amiga de la exreina de belleza hace más de 20 años.

“No entiendo. Hay que portarse mal para que te salven”, repetía la actriz una y otra vez en total desacuerdo con la decisión de los seguidores del programa que regalará $100 mil al ganador.

El eliminado de la semana fue el actor mexicoargentino, Uriel Del Toro, quien se midió ante Machado, Pablo Montero y Christian de la Campa. Según Héctor Sandarti, presentador del espacio, la votación tuvo 8.3 millones de votos.

PUBLICIDAD

En días recientes, la que fuera protagonista de “La usurpadora” había manifestado que encontraba a Del Toro muy atractivo y que la afinidad era mutua.

“Yo sé que le gusto”, dijo Spanic a su compañera Gisella Aboumrad.

“A mí me gusta que un hombre que me gusta, me sorprenda”, aseguró la artista. “Que me voltee y me de un beso en la boca. Que me sorprenda, no que la piense tanto”.