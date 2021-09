La repentina salida de la influencer y bailarina guatemalteca, Kimberly Flores, el pasado viernes de “La casa de los famosos” fue motivo para que surgieran especulaciones entre los seguidores del “reality” de Telemundo y los habitantes de la residencia ubicada en México. Sin embargo, no fue hasta anoche, cuando se transmitió la gala de eliminación semanal, que la producción reveló la verdadera razón por la que la modelo tomó la decisión.

Según el video que presentaron al público, Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey y esposo de Flores, le pidió a la también cantante que regresara a su casa porque sus hijos estaban sufriendo problemas de ansiedad.

Elian, el hijo de 14 años de la pareja, es quien estaba más afectado por la ausencia de su madre y por el escándalo mediático que provocaron ciertos acercamientos entre Flores y el actor mexicano Roberto Romano, que también participa en el programa. “La casa de los famosos” es la adaptación en español de la franquicia del concurso “Big Brother” para Estados Unidos.

“Hay que platicar muchas cosas que no sabes… Vamos por partes. Mírame a los ojos, tienes que irte conmigo. Elian está mal, le mandaron unas notas tuyas, afuera no es como tú crees. Elian vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eras una prosti…, que cuando llegaras a la casa te iba a correr. Que él no te quería con nosotros”, confesó Luna casi en susurro.

Por su parte, Damián, el pequeño de 6 años: “llora cada tercer día dice que dónde está su mamá. A mí me dio un ataque hace dos días, Arely me tuvo que calmar. Gianna se asustó, ya no puedo, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida”, dijo el intérprete mientras añadía que él también ha sufrido ansiedad.

Luna concluyó su petición recordándole a Kim, como es conocida entre sus compañeros, una promesa de pareja que que se afirmaron antes de ella ingresar al “reality”. Luna puntualizó que ya no podía cumplirla.

“Tú me pediste algo cuando entraste aquí, me pediste que cuidara a mis hijos, ya no puedo… Si tú te vas conmigo vas a ver que tenemos una vida hermosa”, agregó.

La intérprete de “El trenecito” sostuvo que tanto ella como su familia tomaron la decisión juntos de que ella participar de la competencia y por ellos debía salir.

Recientemente, durante el “show”, que puede disfrutarse en directo las 24 horas a través de telemundo.com, Flores compartió polémicos momentos junto a Romano, el actor de 31 años que ha escandalizado “La casa de los famosos”. Las más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos captaron a las estrellas de la teleivisión en situaciones que se interpretaron como una posible infidelidad: abrazados, tomados de la mano y, en una ocasión, el intérprete tomó por la cintura a la bailarina mientras ella se lavaba los dientes.