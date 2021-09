“Habitantes, quiero notificarles, que debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de ‘La casa de los famosos’. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución, son situaciones que ella necesitaba resolver. Más tarde les daré más información”, dijo “la jefa” el viernes en la noche a través de las bocinas de la residencia ubicada en México.

Luego de una sorpresiva visita del cantante mexicano Edwin Luna, la guatemalteca Kimberly Flores abandonó el “reality show” de Telemundo sin esperar a la eliminación correspondiente que se debatirá esta noche entre el actor Christian de la Campa y el influencer en redes sociales Daniel Vargas. Justo cuando comenzaba a crear lazos de amistad con el resto de los habitantes, la modelo se vio en la necesidad de decirle adiós al programa que otorgará $200 mil al ganador. Aunque la producción estableció que se trata de problemas personales, se rumora que la salida fue por petición del intérprete.

Tanto en las redes sociales como entre los famosos que participan del espacio, alegan que el detonante para que Luna fuera en busca de su esposa -con quien contrajo nupcias en 2019- pudo haber sido los constantes acercamientos que Flores tuvo con el actor Roberto Romano. Esto también provocó disgustos y discusiones entre la guatemalteca y la exreina de belleza Alicia Machado.

Durante el “show”, que puede disfrutarse en directo las 24 horas a través de telemundo.com, la también bailarina compartió polémicos momentos junto al actor de 31 años. Las más de 50 cámaras escondidas y 60 micrófonos captaron a los famosos en situaciones que se interpretaron como una posible infidelidad: abrazados, tomados de la mano y, en una ocasión, el intérprete tomó por la cintura a Flores mientras ella se lavaba los dientes.

Las imágenes llegaron al cantante de “Fíjate que sí”, a quien inmediatamente la prensa internacional comenzó a cuestionar. En más de una entrevista Luna aclaró que su matrimonio no consistía en una relación abierta. Asimismo, a preguntas del canal mexicano Bandamax, el músico dijo que acordó junto con Flores que su participación en “La casa de los famosos” iba a ser en libertad y bajo sus respectivas consencuencias.

Luna también comentó que sus hijos extrañaban mucho a su mamá y que ansiaban poder verla de nuevo.

Se desata la pasión en el encierro

Cuando se creía que el romance entre Romano y Machado iba viento en popa, terminó en una discusión que incluyó lágrimas e insultos.

El actor, quien perteneció al elenco de “El Señor de los cielos” le aseguró a la controversial beldad que entre ellos no había nada. Esto, luego de que la también actriz se llenó de celos por Romano estar en la cama junto a otras mujeres.

“Lamento mucho que te hayas desilusionado de mí, pero no entiendo por qué”, preguntó Machado al mexicano, quien no dudó en aclararle las dudas a la venezolana. “Porque me pusiste a prueba, lo que me dijiste, lo que me confirmaste”, expresó el artista. “No sé, me siento mal porque nada fue con esa intención y no hubiera querido que te desilusionaras de mí porque yo no me he desilusionado de ti”, continuó la modelo.

Otra de las parejas que ha dado mucho de qué hablar durante el pasado fin de semana son Cristina Eustace y Christian De la Campa. Ambos artistas la pasaron muy bien en la fiesta del sábado que contó con los manjares de Gaby Spanic como oferta culinaria. Ayer el actor besó a la ganadora de la quinta temporada de “Objetivo Fama”, quien convalece de un accidente que le provocó la fractura de un brazo.

Asimismo, según el sitio oficial de Telemundo, Verónica Montes acaparó las miradas desde un inicio tras asegurar que tenía un romance con Rafael Amaya y que él le prometió que la vería todos los días y hasta iría por ella.

Sin embargo, hay quienes piensan que la actriz ya olvidó a “El Señor de los Cielos”, luego de su actitud con el galán de novelas Jorge Aravena. Desde que inició el “reality” se ha visto al actor y a la también modelo peligrosamente cerca y de un lado para otro, pues hasta se acuestan juntos en la cama, juguetean y tienen extensas charlas. Ya, según ellos, crearon su propio lenguaje oculto.