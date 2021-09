Desde su debut -hace tres semanas- en la pantalla de Telemundo, “La casa de los famosos” se ha visto marcada por una serie de polémicas y enfrentamientos, algo que podía esperarse del junte de 16 personalidades hispanas con distintos tipos de carácter y estilos de vida.

Tras la salida de Tefi Valenzuela y Anahí Azali, anoche se realizó la tercera ronda de nominación del “reality”, donde cada famoso postuló a un compañero que considera debe salir de la competencia. Los elegidos esta vez fueron Daniel Vargas, Celia Lora y Christian de la Campa. El último, por tercera vez consecutiva.

“¡Qué sorpresa”, se escuchó decir a De la Campa cuando el presentador, Héctor Sandarti, mencionó su nombre como uno de los nominados para abandonar “La casa de los famosos”. La semana pasada, el también modelo se salvó de la eliminación al ser expulsada Anahí Azali. Ambos protagonizaron uno de los momentos más sinceros del “show” cuando se tomaron de las manos y se expresaron su afecto antes de conocer la decisión del público en el Salón de Eliminación.

Lora, quien esperó los resultados con una actitud sonriente y relajada, fue la tercera nominada de la noche. “Te dije”, expresó la artista erótica. Alicia Machado, que durante la última semana la ha protagonizado los escándalos más calientes de la casa, se salvó de la nominación de los habitantes.

Luego de acabar la gala, la exreina de belleza apareció conversando con De La Campa en el gimnasio donde admitió que habría nominado a Kimberly Flores, con quien también se ha confrotado en varias ocasiones. “Primero, me pareció una persona un poco aburrida, como que no hay mucho contenido. Aparte de eso, lo dije, si yo fuera una mujer casada no entro a este programa”, acosó Machado.

Flores ha sido señalada en más de una ocasión por sus constantes juego de mano y palabras con Roberto Romano, quien hasta hace unos días tenía un romance con Machado. En las redes sociales, el público opinó sobre qué debe pasar por la mente del esposo de la modelo de 32 años, Edwin Luna, al ver cómo abrazaba y acariciaba al actor de “El Señor de los Cielos”, incluso en el baño.

En su conversación con la venezolana, De la Campa se expresó decepcionado de la dinámica del “reality” basado en el fenómeno mundial “Big Brother VIP”.

“Me imaginaba otra cosa, actividades, algo, que entraba a otro rollo, no vamos a estar con el ocio y la chingada. Yo traigo una adicción muy fuerte a la adrenalina, a los videojuegos, las motos, traté de zafarme de todas esas cosas pero ahora como que mi cerebro se aburre muy fácil”, dijo.

Machado aprovechó la conversación con su compañero para también criticar a Lora. “Ahora está mansa porque la reporté ayer… recuerdas que el abogado dijo que podíamos reportar de sentirnos acosados, buleados o discriminados, a ella le halaron las orejas”.

Vargas, que se ha ganado el cariño de todos en la casa por ser el menor, entró al “confesionario”, lo que supuso una última oportunidad para convencer al público de las razones de quedarse en “La casa de los famosos”.

“Ya no se trata de competencia, sino de una clase de estrategia. Es la segunda vez que estoy nominado, obviamente ustedes afuera están dándose cuenta de todo , que he tratado de mantenerme al margen, muy neutral a los problemas y polémicas que se están armando aquí”, añadió.

Los integrantes de “La casa de los famosos” son Tefi Valenzuela (eliminada), Celia Lora, Pablo Montero, Anahí Izali (eliminada), Kimberly Flores, Kelvin Rentería, Jorge Aravena, Daniel Vargas, Gisella Aboumrad, Verónica Montes, Gaby Spanic, Christian de la Campa, Uriel del Toro, Roberto Romano, Cristina Eustace y Alicia Machado.

Los famosos no pueden tener contacto ni comunicación con el mundo exterior ni sus familias. Además deberán convivir sin teléfonos celulares, Internet, redes sociales o televisión mientras más de 50 cámaras y 60 micrófonos registran todo lo que hacen 24 horas al día. La audiencia puede conectarse al “livestream” en cualquier momento del día a través de telemundo.com.