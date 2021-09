Celia Lora, la modelo que llegó a revolucionar “La casa de los famosos”, el nuevo “reality” de Telemundo, protagonizó -una vez más- uno de los momentos más intensos de la semana luego de discutir con el cantautor Pablo Montero, donde ambos se dijeron de todo frente a otros habitantes.

En repetidas ocasiones el intérprete de “Hay otra en tu lugar” le pidió a la hija de Alex Lora que lo respetara y dejara de hablar mal de él a sus espaldas. Los reclamos provocaron la molestia de Lora y, sin pensarlo, insultó al también actor mexicano.

Según captaron las cámaras, el pleito comenzó cuando la influencer le cuestionó a Montero que cómo puede pedir respeto si él no lo hizo con ella. El ganador de cuatro premios TVyNovelas se mostró extrañado ante las palabras de la estrella de las redes sociales y lo negó todo.

“¿Qué hablo mal de ti?, ¿tú crees que cómo me estás hablando es ser educado, pendejo?”, le dijo Lora al cantante en su cara, a lo que él respondió, “Sé educada y no me llames pendejo”, mientras que la playmate añadió, “¿Entonces cómo quieres que te diga?”

PUBLICIDAD

Ante la presencia de los actoes Jorge Aravena y Gisella Aboumrad, Montero le volvió a exigir, “Ya te lo dije una vez que me dijiste pendejo y te la pasé. No estés hablando mal de la gente, respeta a la gente, vive en armonía”.

Como es de costumbre, Lora prefirió continuar con la discusión y sostuvo: “Yo no hablo mal de la gente wey, ¿quieres que hable mal de ti chingón?”.

La semana pasada, Edwin Luna, vocalista de la Trakalosa de Monterrey y esposo de Kimberly Flores, otra de las participantes del programa que puede disfrutarse las 24 horas del día a través de telemundo.com, le pidió a la también cantante que regresara a su casa porque sus hijos estaban sufriendo problemas de ansiedad.

“Hay que platicar muchas cosas que no sabes… Vamos por partes. Mírame a los ojos, tienes que irte conmigo. Elian está mal, le mandaron unas notas tuyas, afuera no es como tú crees. Elian vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eras una prosti…, que cuando llegaras a la casa te iba a correr. Que él no te quería con nosotros”, confesó Luna casi en susurro.

La intérprete de “El trenecito” sostuvo que tanto ella como su familia tomaron la decisión juntos de que ella participar de la competencia y por ellos debía salir.