Tras informarse de su partida del plano terrenal, son muchos los amigos y colegas que, entre recuerdos y anécdotas, lloran el fallecimiento del veterano periodista y presentador de noticias, Ramón Enrique Torres, tras una dura batalla contra el cáncer de garganta. Sin embargo, para Belén Martínez Cabello, su compañera en el programa “Dime la verdad” a finales de la década de los 80, solo queda agradecer el haber compartido con uno de los grandes del periodismo puertorriqueño.

La periodista compartió con El Nuevo Día anécdotas que vivieron como colegas y amigos tras laborar por casi 10 años en el programa que transmitía TeleOnce, asimismo, su legado y cómo será recordado el hombre ancla de Las Noticias.

“Fue una gran experiencia trabajar con Ramón, y al mismo tiempo, bastante sorpresivo, pues yo tenía en mente otra persona para que me acompañara en la animación de ‘Dime la verdad’”, comenzó relatando la presentadora, quien para el 1987 pensó que solo trabajaría con el periodista por un periodo de dos o tres meses. Sin embargo, la buena química en pantalla convirtió esos meses en años repletos de camaradería, respeto, pero, sobre todo, mucha admiración.

Para Martínez Cabello, su amistad con Ramón Enrique fue una que traspasó las cámaras del programa televisivo, pues hasta fue uno de sus padrinos de bodas. “Él siempre estaba ahí presente, aunque fuera de pocas palabras, yo sabía de su sinceridad y aprecio. Estuvo conmigo en momentos felices, pero también en los difíciles”, recordó emocionada, al indicar que vio crecer a Enrique, Layza, Xavier Torres, hijos del fenecido periodista y su esposa, Maribel Martínez y con quienes mantiene comunicación.

Por otro lado, en cuanto a su profesionalismo, la animadora no tuvo otra cosa que palabras de elogio y estima, describiéndolo como un periodista “íntegro, vertical y muy honesto”. “Era consiente de la importancia de su trabajo, y se ganó por eso una gran credibilidad, no solamente con nosotros, sus compañeros, sino también de todo un país”.

Aunque Torres siempre mostraba un temple serio a la hora de reportar, Martínez Cabello aseguró que era todo lo contrario cuando compartía con sus amigos y compañeros. “Entre las amistades era otra cosa, muy chistoso. Siempre tenía una sonrisa, y un chiste que contar. Diré una frase bien simpática que decía cada vez que pasaba algo: ‘Oh Dios, ¿Qué dirá la prensa?’”, recordó.

“Tengo tantas anécdotas… que, si las cuento puedo publicar tres ediciones del periódico”, aseguró entre risas. Sin embargo, compartió con este medio una muy simpática anécdota sobre el periodista y su pasión por el deporte, específicamente con el equipo de baloncesto de los Leones de Ponce, su pueblo natal.

“Ramón y yo trabajamos juntos por casi 10 años y nunca tuvimos un no. Pero recuerdo que la única vez que tuvimos un choque fue por su afición al equipo de los Leones de Ponce. Nosotros teníamos una grabación pautada y al mismo tiempo, el equipo jugaba. Era la época en la que no había celulares ni la comunicación tecnológica de ahora. Ramón salió de las noticias a las seis, y había una grabación a las ocho”, relató.

“Él salió un momentito a Ponce para ver, aunque sea un ratito el juego, y regresar a San Juan. El momentito se convirtió en una hora de ida y otra de vuelta, y nosotros con el set montado, preocupadísimos de que le haya pasado algo, pues era bien puntual. Pasaron las horas y cuando lo vi, me quité un gran peso de encima, pero lo regañé”, dijo entre risas al recordar que en el set estaban esperando hasta los invitados del programa.

“Y me dijo: ‘Un momentito, a mí no me regañes que yo no soy marido tuyo’. Ese fue el único encontronazo. Y yo más que furiosa, estaba preocupada porque pensamos que le había pasado algo. Teníamos unas trompas… pero luego nos miramos, y nos ha dado una pavera…. Ramón era un gran ser humano. Hemos perdido un gran hombre”, lamentó de manera llorosa la muerte del hombre ancla de 71 años.

“Abrazos solidarios a los colegas que, como yo, también están llorando su partida. Descansa en paz, querido Moncho”, concluyó.

Torres falleció el 13 de diciembre a sus 71 años.