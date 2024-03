Conoce más sobre Geraldine Bazán: la nueva participante de “La casa de los famosos 4″ junto a Patricia Corcino

Minutos antes de su entrada, Bazán confesó tener sentimientos encontrados , pero también se dijo confiada en tener todo lo que se necesita para sobrevivir, y por qué no ganar, este juego: “Me siento valiente, soy bastante aventada, me gustan los retos y desafíos. Aquí estoy lista para jugar y dejarme sorprender, disfrutar, divertirme y la verdad con muchas expectativas”, declaró.

¿Quién es Geraldine Bazán?

“Prácticamente, mi vida ha transcurrido bajo los reflectores, mi mejor arma es que soy fiel a mí misma, no me comparo con nadie y honesta a más no poder. O me amas o me odias. Soy fácil de llevar; amor y paz, pero si hay una injusticia saco las garras”, señaló durante su descripción.