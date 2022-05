El actor mexicano Eduardo Rodríguez se mostró arrepentido de haberse llevado al bailarín español Toni Costa a “la suite del líder” de “La casa de los famosos”. El también modelo aseguró que el ex de la presentadora puertorriqueña Adamari López ronca y se lo come todo.

En una conversación con Daniela Navarro y Salvador Zerboni, el intérprete de 48 años narró un poco de lo que ha vivido durante los pasados días, con el coreógrafo como acompañante.

“Ahorita llegué a buscar mis chocolates y ya no hay nada”, comenzó Rodríguez. “O sea, llego, sube, ronca. Se me antojó un Red Bull y un chocolate y ya no hay no hay nada”, continuó mientras sus compañeros reían sorprendidos.

El pasado martes en horas de la noche, Rodríguez fue seleccionado “líder de la semana”.

“Bueno, es una decisión muy difícil la verdad. La razón es porque creo que he tenido una afinidad y la persona que es, yo me vi reflejado hace tiempo y me encanta su personalidad y como es como padre y es Toni”, expresó el actor en aquel entonces.

Costa tuvo una reacción bastante sorpresiva al respecto y cuando le preguntaron que si estaba de acuerdo en formar parte de la suite del líder, este dijo: “Obviamente que sí”.