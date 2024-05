Maripily Rivera abre su corazón entre lágrimas: “Me sentía fea, me sentía vieja”

Desde que se dio a conocer su entrada a la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, María del Pilar Rivera enfatizó que se trataba de la oportunidad perfecta para que el público conozca a la verdadera Maripily Rivera, más allá de sus sensuales “selfies” y tazas de café, y a más de 100 días de convivencia dentro de la casa de Telemundo, lo logró.

Durante la gala del domingo se llevó a cabo “La historia en fotos” de la empresaria boricua, quien, entre lágrimas, compartió con la presentadora Jimena Gállego, momentos significativos en su vida.

El denominado “Huracán boricua” reveló íntimos detalles sobre su dura infancia, la muerte de su madre, el nacimiento de su unigénito y hasta un intento de suicidio.

“Fue el golpe más fuerte que me dio la vida. Creía que el mundo se me caía encima, que no iba a poderlo superar. Y todavía la lloro porque me hace falta en cada segundo de mi vida”, expresó Maripily al hablar sobre la repentina muerte de su madre, quien fue atropellada al salir de trabajar.

Según ha contado en varias ocasiones dentro de la casa, esta trágica noticia devastó a la boricua, quien se encontraba con seis meses de gestación.

El momento más triste de su vida dio paso a otro muy importante en la vida de Maripily, el nacimiento prematuro de su querido hijo Joe Joe “Es la bendición y el regalo que me dio Dios de ser madre. Hoy por hoy tiene 22 años y gracias a papa Dios está sano y salvo”.

Sobre su padre, Héctor Rivera, la propietaria de Pompi Stores aseguró entre risas que su fuerte carácter fue heredado gracias a él. “Mi papa es mi fuerza, el carácter fuerte que tengo es de este sinvergüenza. Mi pasión por el ejercicio es gracias a él”.

Finalizando la noche, con una fotografía de su escultural figura, Maripily Rivera reveló un delicado momento que atravesó en su vida.

Entre lágrimas enfatizó ser “una mujer que ha sufrido mucho en la vida, fuerte de carácter, luchadora, y la mejor madre del mundo”. De igual manera, relató una situación que conmovió a muchos. “En algún momento de la vida traté de quitarme la vida, me sentía fea, me sentía vieja. Más allá de esa oscuridad que sentía, venía una voz que me decía: ‘no te puedes dejar caer, eso es lo que quieren”.

“Por eso hoy en día tengo la seguridad que tengo, aunque se paren de frente y me digan lo peor, porque he tenido que construirme, llorar y superarme yo sola para ser la mujer fuerte que soy y no dejarme intimidar por ningún apodo, bullying. Soy perfectamente imperfecta, pero feliz”, concluyó diciendo la puertorriqueña.

La cuarta edición de “La casa de los famosos” estrenó el pasado 23 de enero y es catalogada como una de las temporadas más polémicas en la historia del programa hasta el momento.

El “reality show” que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 p.m. (martes a las 11:30 p.m.) por Telemundo y los domingos a las 7:00 p.m. por Punto 2, culminará el próximo lunes, 20 de mayo.

Esta temporada comenzó con 21 habitantes, sin embargo, dos abandonaron la casa por voluntad propia: Gregorio Pernia y el “influencer” Pedro Luis Joao Figueira, mejor conocido como “La Divaza”. De igual manera, otros dos participantes fueron descalificados y expulsados, Thalí García y Carlos Gómez “El Cañón”, respectivamente.

A mediados del pasado mes de marzo, entraron Patricia Corcino, Paulo Quevedo, Isis Serrath y Geraldine Bazán.

