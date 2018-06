Una niña de solo 13 años, se ha convertido en la última sensación de"America's Got Talent". En la última edición del programa de talentos, la menor sorprendió al público y al jurado con su performance.

Courtney Hadwin interpretó una versión de la canción "Hard to Handle", de Otis Redding, y dejó encantados a los asistentes del estudio con sus bailes, personalidad y carisma.

Hadwin fue una de las afortunadas competidoras en obtener el botón dorado gracias al humorista Howie Mandel.

De esta manera logró avanzar varias etapas para acercarse a la final de “America's Got Talent” y buscar obtener el premio mayor de $1 millón.

Al conocer su logro, la joven se emocionó hasta las lágrimas, y posteriormente agradeció a Mandel a través de su cuenta de Twitter.

I didn't know what to expect when I auditioned for @AGT but the golden buzzer was more than I ever could have dreamed of. Thank you so much @howiemandel I am so happy and can't thank you enough xx pic.twitter.com/qqNKUWyzVk — Courtney Hadwin (@CourtneyHadwin) 13 de junio de 2018

Tras finalizar el programa, en redes sociales comenzó a circular el video de su show. Rápidamente fue comparada con la fallecida cantante Janis Joplin. Los seguidores argumentaban que su estilo y su voz, hacían recordar a la estrella del rock.

Esta fue su presentación: