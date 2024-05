Wes Ball muestra su creatividad en “Kingdom of the Planet of the Apes”

Los Ángeles, California- Después de dedicarle casi una década a llevar la trilogía de “The Maze Runner” a la pantalla grande, el director Wes Ball estaba bien entusiasmado de que su próximo proyecto le iba a permitir colaborar con Matt Reeves (”The Batman”, “War of the Planet of the Apes”) y Andy Serkis.

“Ese proyecto no llego a su fase de producción, pero la experiencia de colaborar con ellos dos juntos con toda la preproducción que hicimos con el ‘motion capture’ fue lo que me puso en el radar del estudio cuando se empezó a discutir la posibilidad de hacer otra filme de ‘Planet of the Apes’” explicó Ball a El Nuevo Día durante la rueda de prensa para promover el estreno de “Kingdom of the Planet of the Apes”.

Durante una breve pero agradable charla, el director del filme explicó por qué inicialmente rechazó el proyecto, por qué cambió de opinión y por qué fue clave recibir la bendición de Reeves y Serkis antes de intentar reiniciar la franquicia con un filme que sigue las convenciones del género de aventuras.

Juanma Fernández París (JFP) - ¿Por que originalmente rechazaste dirigir este filme?

Wes Ball (WB)- “Porque soy fan de estos filmes. Específicamente de los últimos tres, pero también estoy bien consciente del impacto que tuvieron las películas originales en la historia del cine. Así que, precisamente, no quería hacer una película de ‘Planet of the Apes’, simplemente por hacer una. Estoy seguro que otro director podría haberlo hecho y hacer algo exitoso. Pero no fue hasta que tuve bien claro la forma en que esta película podría crear distancia entre los filmes que tenían a César como protagonista. Además de eso, para mí era bien importante preservar el que esos filmes son entretenimiento inteligente. Así que, tener algo que decir con la historia se convirtió en algo bien importante para mi. Una vez vi claramente como podíamos hacer eso y que podamos crear una dirección nueva para generar otra serie de filmes pues no pude resistir decir que si.

JFP - ¿Cuáles son los elementos de esta película que para ti empujan la franquicia de ‘Planet of the Apes’ en otra dirección?

WB- “Que la trama se moviera dentro del contexto de un filme de aventuras, le da un toque completamente diferente. Lo otro fue crear distancia entre esta trama y los eventos de los filmes mas recientes. Eso nos permitió tener un personaje que es como una pizarra en blanco. No hay que conectarlo con nada del pasado, su jornada es individual y nueva para estas películas”.

JFP - Esa jornada es bien intensa para el protagonista ¿fue un reto ir escalando la tensión del filme cuando vas brincando de secuencia intensa a secuencia intensa?

WB - “Es la jornada clásica de un héroe que empieza totalmente inocente y sufre una serie de vicisitudes que lo convierte en un guerrero. Fue bien emocionante trazar es camino para Noah y tener claro lo que haremos con el si tenemos la oportunidad de hacer mas películas. Para mi el enfoque es resaltar la transformación emocional del personaje, pero claro esta se hace con una tecnología espectacular y eso convierte la producción en una experiencia diferente”.

JFP - ¿Crees que tu experiencia con las películas de ‘Maze Runner’ te preparo para un filme de esta escala?

WB - “Definitivamente fue buena practica. Pero la cantidad de recursos que tenía disponible en esta era increíble. El presupuesto de las tres películas de ‘Maze Runner’ juntas no llegan ni a la mitad del de esta película. Ser responsable de eso fue intenso, pero también te permite tener mas recursos y artistas con quien colaborar.

JFP - ¿Le pediste algún tipo de consejo a Matt Reeves y Andy Serkis antes de iniciarla filmación?