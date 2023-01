Los amigos de Mike Thomson no quieren quedarse en su casa.

Thomson vive a media cuadra de una transitada autopista que divide la ciudad capital de California, una vía que se utiliza cada vez más como pista de carreras de alta velocidad, y por donde pasan camiones grandes que arrojan diésel, motocicletas que aceleran y automóviles que han sido modificados ilegalmente para hacer aún más ruido.

Casi el único momento en que hay calma es el sábado por la noche entre las 3 y las 4 a.m. según Thomson. El resto del tiempo el estruendo es casi constante y, la mayoría de las noches, se despierta cinco o seis veces. “Los autos pasan y no tienen silenciadores”, dijo Thomson, de 54 años, quien trabaja remodelando casas. “Es terrible. No se lo recomiendo para nadie”.

Thomson es víctima de la contaminación acústica o sonora, que los expertos en salud advierten que es un problema creciente que no se limita a nuestros oídos, sino que causa condiciones relacionadas con el estrés, como la ansiedad, la hipertensión y el insomnio.

Los legisladores de California aprobaron dos leyes en 2022 destinadas a calmar el medio ambiente. Una ordena a la Patrulla de Carreteras de California que pruebe las cámaras de detección de ruido, que eventualmente pueden emitir multas automáticas para los automóviles que hacen ruido por encima de cierto nivel. La otra obliga a los conductores de automóviles modificados ilegalmente a repararlos antes de que puedan renovar su registro.

“Hay un aspecto de nuestra sociedad al que le gusta ser ruidoso y orgulloso”, dijo el senador estatal Anthony Portantino (demócrata de Glendale), autor de la ley de cámaras de ruido. “Pero eso no debería afectar la salud de otra persona en un espacio público”.

La mayoría de los estados no han abordado el asalto a nuestros tímpanos. El tráfico es uno de los principales impulsores de la contaminación acústica, que afecta de manera desproporcionada a las comunidades desfavorecidas, y cada vez es más difícil escapar de los sonidos de las máquinas que recogen hojas, la construcción y otros irritantes.

Las leyes de California tomarán tiempo y tendrán un efecto limitado, pero los expertos en control del ruido las calificaron como un buen comienzo. Aun así, no hacen nada para abordar la contaminación acústica aérea de los helicópteros de la policía, los drones que zumban y otras fuentes de ruido, que son competencia del gobierno federal, dijo Les Blomberg, director ejecutivo de Noise Pollution Clearinghouse.

En octubre de 2021, la Asociación Estadounidense de Salud Pública declaró que el ruido es un peligro para la salud pública. Décadas de investigación vinculan la contaminación acústica no solo con la interrupción del sueño, sino también con una serie de afecciones crónicas, como enfermedades cardíacas, deterioro cognitivo, depresión y ansiedad.

“A pesar de la amplitud y gravedad de sus impactos en la salud, el ruido no ha sido priorizado como un problema de salud pública durante décadas”, dice la declaración. “La magnitud y la gravedad del ruido como peligro para la salud pública justifican la adopción de medidas”.

Cuando hay un ruido fuerte, el sistema auditivo señala que algo anda mal, desencadenando una respuesta de lucha o huida en el cuerpo e inundándolo con hormonas del estrés que causan inflamación y, en última instancia, pueden provocar enfermedades, dijo Peter James, profesor asistente de salud ambiental en la Escuela T.H. Chan de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

La exposición constante al ruido aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca en un 8 % y de diabetes en un 6 %, según muestra la investigación. En 2020, la Agencia Europea de Medio Ambiente estimó que la exposición al ruido causa alrededor de 12,000 muertes prematuras y 48.000 casos de enfermedades cardíacas cada año en Europa Occidental.

Si bien los funcionarios de la Patrulla de Carreteras de California pasarán los próximos años investigando las cámaras de detección de ruido, reconocen que el ruido de las carreras callejeras y los espectáculos en las calles se ha disparado en últimos años y molesta a la gente ahora.

Se supone que los automóviles en California funcionan a 95 decibeles (un poco más alto que una cortadora de césped) o menos. Pero los conductores a menudo modifican sus automóviles y motocicletas para que sean más ruidosos, por ejemplo, instalando “silbatos” en el sistema de escape para hacer ruido o quitando los silenciadores.

En 2021, el último año completo del que hay datos disponibles, la patrulla de carreteras emitió 2.641 multas a conductores por ruido excesivo de vehículos, casi el doble de las 1.400 citaciones de 2018.

“Siempre ha habido un problema con el ruido de los caños de escape, y últimamente ha llamado más la atención”, dijo Andrew Poyner, capitán de la patrulla de carreteras. “Ha ido aumentando de manera constante en los últimos años”.

La Asociación Estadounidense de Salud Pública dice que el gobierno federal debería regular el ruido en el aire, en las carreteras y en los lugares de trabajo como un peligro ambiental, pero esa tarea se ha abandonado en su mayoría desde que, en 1981, bajo la presidencia de Ronald Reagan, se dejó de financiar a la Oficina Federal de Control y Reducción del Ruido.

El ruido del tráfico no afecta a todos por igual. En un artículo de 2017, James y sus colegas encontraron que los niveles de ruido nocturno eran más altos en las comunidades de bajos ingresos y aquellas con una gran proporción de residentes de color.

“Hemos tomado estas decisiones conscientes o subconscientes como sociedad para colocar comunidades de razas minoritarias y comunidades de bajos ingresos que tienen la menor cantidad de poder político en áreas cercanas a carreteras y aeropuertos”, dijo James.