3 consejos para que las emociones no te lleven a comer lo que no debes

“Tenemos que velar si estoy comiendo por emoción, si se trata de hambre física o hambre emocional. A veces comemos, pasamos por un coraje, y no es que tengo hambre. Abro la nevera y me harto de todo lo que encuentro, al utilizar los alimentos para canalizar las emociones” , informó la actual presidenta del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico.

“Los episodios de ansiedad llevan al consumo de alimentos que son ricos en azúcar, porque neurológicamente tiene un efecto calmante. Nosotros liberamos un líquido cuando consumimos azúcar, que nos da esa tranquilidad, aunque sea momentánea. Y ese efecto no se da con los vegetales. Nunca escuchas decir, ‘estoy ansiosa, quiero brócoli o espárragos. No, porque ese tipo de producto no ayuda en la liberación de ese neurotransmisor que me tranquiliza”, agregó la doctora Cartagena en uno de los talleres informativos de El Nuevo Día Respuesta Experta, como parte del contenido que ofrece la plataforma de wellness Estar Bien.