La práctica sencilla que disminuye el estrés, mejora el sueño y aumenta la creatividad

El yogui indio Sadhguru suele decir que la espiritualidad no tiene nada que ver con el ambiente en el que vivamos, sino con el que creamos dentro de nosotros. En este sentido, me gusta la idea de las tres R que debemos seguir en la vida: respeto a uno mismo, respeto a los otros y responsabilidad sobre nuestras acciones. Sobre esta base podemos tener una conciencia clara y calma. No en vano no hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de uno…