“Power nap”: Esta es la duración ideal para obtener sus beneficios

¿Costumbre o necesidad?

No caer en el círculo vicioso

“Más de la mitad de las personas que toman power naps al despertar presentan un estado de embotamiento que resulta de dormir más de 30 minutos y de la aparición del sueño profundo”, dice. Un dato no menor que revela es que cuando las siestas son muy prolongadas (de 2 a 4 horas), el riesgo para patologías, en particular cardiovascular, aumenta.

En adición, Garay recomienda como condiciones ideales dormir en un lugar con poco ruido y poca luz, pero no necesariamente oscuro. “En vez de acostarse en una cama, se aconseja hacerlo en un sillón cómodo que uno no asocie con el espacio de descanso nocturno”, agrega.

“Idealmente, el ambiente de la siesta no debería ser el mismo que el de la noche porque si no, propiciaría una siesta demasiado larga. La recomendación es cerrar un poco las cortinas, pero no necesariamente quedarse a oscuras y que sea en un ambiente calmo, pero no silencioso”, añade Sol Segura Matos, neuróloga infantil y experta en medicina del sueño.