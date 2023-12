Los ingredientes son simples. Helenio, romero, tomillo, salvia y regaliz. La receta ha sido confeccionada con cuidado y los componentes se han usado casi desde la concepción de la humanidad para tratar tanto condiciones físicas como padecimientos espirituales. Esta confección en particular se usa para tratar la tos. Se puede consumir en la forma de un té caliente para ayudar a tratar la mucosidad y la flema.

Muchas personas pasan por la tienda de Gabriela Cruz en busca de un remedio natural para sus males. Algunos buscan mezclas particulares que ya han sido confeccionadas cuidadosamente para ayudar con el catarro, la ansiedad, el sistema reproductivo, la fatiga y hasta el duelo. Otros, van en busca de ingredientes particulares para su uso personal. Ya sea en baños, jarabes, alimentos, ceremonias o teces, las personas buscan la ayuda milenaria que han ofrecido las plantas en la forma de menjunjes.

De una forma u otra, una gran cantidad de personas ha consumido confecciones como esta para atenderse algún malestar de forma natural. Según Gabriela, muchos de sus clientes rememoran momentos en los que sus abuelos les prepararon algún remedio de este tipo para combatir los efectos de una gripe o algo similar.

En la tienda encontrarás una variedad de plantas medicinales. (David Villafañe/Staff)

Menjunjes es un apotecario local ubicado en Santurce, que le toma el nombre prestado al remedio natural. Es un espacio relativamente pequeño, pero lleno de energía. Sus paredes están pintadas de verde y está decorado con incontables plantas que inyectan al espacio de vitalidad. Pero lo más llamativo resulta ser el gran catálogo de plantas que tiene a la disposición de quien llegue hasta sus puertas en busca de una solución natural.

Organizados en jarrones y tomando una gran parte de las paredes del local (en estricto orden alfabético), se puede encontrar lavanda, rayadura de limón, diente de león, hibisco, artemisa, orégano brujo, toronjil, ashwaganha, menta, pétalos de rosa, caléndula, jengibre, valeriana, eucalipto, cúrcuma, canela, cardamomo, hinojo, flor de saúco, entro otros muchos y variados ingredientes que Gabriela utiliza en la creación de sus mezclas.

Los jarrones están organizados por orden alfabético para facilitar la búsqueda del remedio que mejor funcione para la necesidad. (David Villafañe/Staff)

El concepto de Menjunjes nació casi tan orgánicamente como muchas de las plantas de su catálogo. El espacio pertenece a su familia y estaba sin usarse cuando le fue ofrecido. Al inicio, Gabriela no estaba segura de aceptar la oferta.

“No quería hacer algo por hacerlo. Quería realmente hacer algo que, por primera vez en mi vida, me gustara a mí y para mí”, dijo.

Eso cambió cuando uno de sus hijos se enfermó y para ayudarlo a superar el catarro que lo aquejaba, Gabriela buscó “elder berries”, fruto del árbol de saúco, pero no logró conseguirlas.

“Porque no conseguía lo que quería, ahí fue que dije ‘esto es lo que yo voy a hacer’. Y empecé a buscar información”, contó. “Yo sabía que yo quería esto, pero yo no sabía a cuántas personas les interesaba este tema. No hay muchas tiendas así. Decidí hacerlo porque yo quería este espacio y conseguir todo lo que es lo que hay aquí. Comencé a hacerlo poco a poco. Me fui bien conservadora en todo mientras lo hacía, como que nosotros mismos hicimos las mesas estas de madera”.

Espacio de estar dentro del apotecario. (David Villafañe/Staff)

En el proceso la ayudó su esposo, quien construyó las mesas que decoran el espacio con la madera de árboles que cayeron luego del paso del huracán María.

Gabriela es una mujer de 34 años, delgada y esbelta, y un poco tímida. Sus ojos son tan verdes como las plantas de su negocio y su voz es suave y dulce. Sentada en el recibidor de su negocio, con un té a la mano, recordó algunos de lo primeros momentos de la apertura de su espacio.

“Yo tiré el anuncio del ‘opening’ y la idea era que fuera algo ‘soft’. Y yo me sorprendí un montón, eso fue el 15 de octubre del año pasado, y esto se llenó. Yo no sabía ni qué hacer, yo no estaba preparada. Fue bien lindo ver que había un montón de personas, y hay un montón de personas como yo, que querían este espacio, porque a muchas personas les gusta lo natural y les gusta poder saber qué es lo que se está consumiendo, buscar su información y ver qué es lo que le funciona a ellos como tal. Y aquí tienen el espacio donde pueden encontrar esas cosas que uno busca normalmente en internet, que no las encuentras en una farmacia o en tiendas”, contó.

A su tienda llegan cada día distintas personas que desean adoptar un estilo de vida más natural y complementar su bienestar físico y emocional con la ayuda de los menjunjes que Gabriela prepara.

“Yo espero que la tienda sigua como va. De verdad que espero llegar a más personas que lo necesiten”, dijo la joven empresaria. “Soy bien clara en que nosotros somos una tienda, nosotros no somos profesionales de salud. Yo no soy doctora, aquí nadie es médico. Pero nosotros sí le damos información sobre las plantas, sobre las propiedades que tienen y, a discreción de la persona, se lleva su producto y lo utiliza”.

Pero más allá de la ayuda que puedan ofrecer sus confecciones y las plantas en su catálogo, para Gabriela también se trata de retomar costumbres que se han perdido entre generaciones.

“Definitivamente, estamos volviendo a esas costumbres que se perdieron entre una generación y la otra por un tiempo. Estamos volviendo porque estamos notando el bien que hace porque, no es lo mismo que te diga que tomes algo, a que tú lo consumas y tú veas que realmente te ayuda. Estamos viviendo un momento ahora mismo de tanto estrés y de tantas cosas pasando, que las personas están buscando un ‘outlet’, a qué recurrir para ayudarnos a, por lo menos, bajar un poco y a poder bregar con todo lo que está pasando, tener más claridad. Y definitivamente soy fiel creyente de las plantas medicinales”.