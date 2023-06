VOCESPR, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud, junto al Centro Comprensivo de Cáncer y Americares Puerto Rico, ofrecerá a los líderes comunitarios en la isla un taller de primeros auxilios psicológicos y libre de costo, el miércoles, 28 de junio de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en su Centro de Comunidades Saludables, segundo nivel frente a Macy’s, en Plaza Las Américas.

El taller de primeros auxilios psicológicos tiene como fin brindar respuestas ante las emergencias y desastres con el objetivo de promover la seguridad, estabilizar a los sobrevivientes, reducir los síntomas de estrés y ofrecer recursos disponibles con los distintos profesionales de la salud. Este taller es posible gracias a la alianza con Americares de Puerto Rico.

El Plan de acción integral sobre Salud mental 2013-2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), insta a que aseguren la prestación de servicios de salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia y desastres, y a que impulsen iniciativas intersectoriales para la promoción de la salud mental y la prevención de los trastornos mentales, con atención particular al ciclo de vida, así como para abordar el estigma y la discriminación que sufren las personas con condiciones de salud mental.

Los participantes recibirán además, una charla sobre la importancia de los estudios de medicina de precisión y la oportunidad de que nuestras comunidades puedan ser parte de investigaciones como la que realiza All of Us, un programa del Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

La meta es reclutar un millón de participantes en todos los Estados Unidos, para crear la base de datos de salud más grande y diversa de toda la historia, con la diversidad e inclusión de todos los grupos, razas y diferentes componentes de las comunidades. Este esfuerzo histórico forma parte de la iniciativa nacional para avanzar en la medicina de precisión, y se extiende a Puerto Rico con el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR como una de las sedes de investigación más importantes.

“Los líderes comunitarios han sido las primeras personas que ante desastres naturales o situaciones difíciles en el país brindan respuesta inmediata a las comunidades. Por tal razón, VOCESPR está comprometido en ofrecer capacitación y fortalecer las destrezas a los héroes cívicos en Puerto Rico para que cuenten con herramientas en temas como este”, expresó Lilliam Rodríguez Capó, CEO y fundadora de VOCES.

En este taller, los líderes aprenderán herramientas claves para comprender, investigar y abordar los desafíos sociales, de salud y emocionales de su comunidad, e impulsar el cambio positivo que marca la diferencia en la vida de las personas.

Para reservación de espacio, pueden llamar al 787-789-4008 o registrarse en línea visitando a https://bit.ly/3NDIGjk. Esta actividad es libre de costos e incluye almuerzo. Los espacios son limitados.