La pandemia ha impactado la vida de todos, incluyendo la disponibilidad de sangre en Puerto Rico, advierte en un comunicado de prensa la doctora Amarilys Silva-Boschetti, directora ejecutiva del Consorcio para la Investigación Clínica de Puerto Rico (PRCCI en inglés), subsidiaria del Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación.

Según la información, miles de personas necesitan sangre por accidentes, tratamientos médicos, enfermedades, desastres o emergencias, además de pacientes que están hospitalizados con COVID-19. Se informa, además, que el año pasado, PRCCI trabajó en alianza con los tres bancos de sangre principales de la isla -Banco de Sangre de Servicios Mutuos (BSSM), Puerto Rico Blood Bank (PRBB en Ponce y el Banco de Sangre del Centro Médico-, impulsando los abastos de sangre en una iniciativa que se denominó “Lo llevamos en la sangre”, dirigida a educar sobre la importancia de la donación y exhortar al público a la acción.

“Se necesita hacer más para continuar salvando vidas, incluyendo una cultura de donación de sangre de forma continua para mantener niveles óptimos de abastos y cumplir con la demanda local de forma sostenida”, indicó Silva-Boschetti, al recordar que la sangre que entra a un banco se utiliza rápidamente para tratar a pacientes que asi lo necesiten.

“Cuando donas una pinta de sangre podrías estar salvando hasta tres vidas”, puntualizó la ejecutiva en este “Día Mundial del Donante de Sangre”, que se celebra el 14 de junio a través del mundo. Según la información, PRCCI estima que los abastos regresaron a la cifra del verano 2020, promediando disponibilidad de 52%.

De hecho, en el comunicado el doctor Gerardo Latoni, director médico del Banco de Sangre de Servicios Mutuos (BSSM), reveló que los controles que se habían establecido por la pandemia como la restricción del 30% de capacidad en lugares cerrados, la falta de actividades comunales en municipios, así como universidades y colegios cerrados, impactaron los trabajos de sangrías.

“Por más que nos hemos reinventado y continuamos haciéndolo, ofreciendo ‘adopción de centros’, por ejemplo, y que los estudiantes lleguen a donar por cita, no ha sido suficiente. Además, el trabajo virtual desde las casas no apoya la donación de sangre. Pero, pese a los retos, continuamos con paso firme explorando nuevas oportunidades”, indicó el doctor Latoni, quien señaló que BSSM cuenta con oficinas principales en Río Piedras y San Patricio y centros de colección a través de la isla.

Mientras, la licenciada Ada V. Cartagena, supervisora del Puerto Rico Blood Bank, en Ponce, también apuntó a otras dificultades en tiempos de COVID-19, como el temor a contagiarse lo que continua presente en parte de la población a pesar de la vacunación contra el virus y las medidas estrictas establecidas por los bancos para proteger a los donantes y a su personal de posible contagio. Otros elementos que también han impactado la recolección de sangre han sido los protocolos establecidos por las empresas durante la pandemia, ya que restringen las sangrías.

“En el caso de nuestro banco seguimos trabajando, buscando oportunidades de colaboración para aumentar los abastos y poder servir las necesidades de sangre que experimentan los hospitales en la zona sureste de la isla. Estamos esperanzados que, con la apertura en la isla, los bancos podamos retomar nuestro programa amplio de sangrías moviéndonos a donde están los donantes en nuestra región”, agregó Cartagena.

Silva-Boschetti también indicó que se debe tomar en cuenta que los productos de sangre son esenciales para el tratamiento y desarrollo médico-científico continuo local que impulsa investigaciones en áreas terapéuticas como oncología, inflamación, cardio-metabólico, neurociencias, Vvcunas y enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19, entre otras.

Requisitos para Donar

Aunque en los eventos de sangrías los donantes pueden presentarse y donar fácilmente, al momento se recomienda que los interesados se comuniquen con el banco de sangre de su preferencia y coordinen su cita. Esto responde a los protocolos de seguridad establecidos.

Para donar solo hay que presentar una identificación con foto, ser mayor de 16 años y responder un cuestionario. Los adolescentes de 16 y 17 años requieren autorización escrita de sus padres y cotejo con los respectivos bancos de sangre. Se recomienda ingerir líquidos y alimentos antes de donar.

Los tres bancos de sangre son: Banco de Sangre de Servicios Mutuos, Puerto Rico Blood Bank ,en Ponce y Banco de Sangre de Puerto Rico ubicado en el Centro Médico de Río Piedras.

Para contactar al Banco de Sangre de Servicios Mutuos puede acceder www.bancodesangreserviciosmutuos.com/dona-sangre o vía www.donasangrepr.com y pinchar botón “dona sangre ahora”. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 2:00 pm. Los centros a través de la isla están abiertos de lunes a domingo 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Email para citas: donasangrepr@bssmpr.com. Teléfono para citas: 787-751-6115.

Puerto Rico Blood Bank de Ponce está localizado en el 234 Sabanetas Industrial Park, frente al Departamento de la Familia. Puede utilizar el WhatsApp a través del Puerto Rico Blood Bank con 787-238-3748. Hacer cita al escribir a: mvega@prblood.com o service@prblood.com. Buscar en Facebook: Puerto Rico Blood Bank y en Instagram: PRBloodBank. Opera en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. Puede acceder www.puertoricobloodbank.com o llamar al 787-651-1880.

En el área metro puede comunicarse con el Banco de Sangre de PR, localizado en las inmediaciones del edificio de estacionamiento del Centro Médico de Río Piedras, al 787-777-3844 para horarios y citas.