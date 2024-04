El “divorcio de sueño” podría ayudar en la relación de pareja

Mala compañía

Descanso y relación

Los efectos negativos de no dormir lo suficiente están ampliamente demostrados a casi todos los niveles de la salud. Pero cuando hablamos de bienestar psicológico, el problema adquiere unas dimensiones tangibles en el día a día. No dormir lo suficiente nos hace estar de peor humor, más irritables y con una mayor tendencia a la impulsividad.

Prolongado en el tiempo, no dormir lo suficiente o hacerlo con una mala calidad puede incluso ser causa de problemas psicológicos que se cronifican, como la ansiedad o la depresión . Teniendo todo esto en cuenta, no parece que empeñarse en dormir en la misma habitación sea lo mejor que podemos hacer para preservar el buen estado de nuestra relación.

Habitaciones separadas

Por otro lado, en el estudio Sleep Partners Research 2023, de The Better Sleep Council, una cuarta parte de los encuestados asegura dormir mejor sin compañía. No debemos olvidar que, como en tantas situaciones, la opción de dormir solo dependerá en gran medida del nivel económico del hogar, ya que no todas las economías pueden permitirse un dormitorio bien equipado para cada miembro de la pareja.