La pandemia y sus efectos en la salud de los que se han contagiado y quedan con secuelas de la enfermedad, las personas que sufren de una enfermedad crónica o, simplemente, aquellas que quieren fortalecer su sistema inmunológico o mejorar su salud y condición física, lleva a muchas personas a usar terapias, tratamientos y productos que no han sido estudiados científicamente o que no han pasado por el cedazo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA en inglés).

Esta agencia federal estadounidense es responsable de proteger la salud pública garantizando la inocuidad, la eficacia y la seguridad de los medicamentos, humanos y veterinarios, los productos biológicos y los dispositivos médicos, según lo establece en su página. También tiene la responsabilidad de mantener la inocuidad del suministro de alimentos (humanos y animales), excepto la carne de ganado, aves de corral y algunos productos de huevo que están regulados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, así como los productos que emiten radiación y los cosméticos.

Pero, por ejemplo, los cosméticos solo tienen que demostrar que contienen colorantes aprobados por la FDA, además de que se les exige que se deben fabricar y envasar en plantas limpias y no pueden contener ingredientes tóxicos, en mal estado, ni dañinos para la salud. Pero no los somete a pruebas antes de que sean puestos a la venta. La ley tampoco obliga a que tengan fecha de vencimiento.

“Según la ley federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (y su enmienda a través de la ley de Salud y Educación sobre los Suplementos Dietéticos de 1994), las empresas que elaboran suplementos dietéticos no necesitan la previa aprobación de la FDA para comercializar sus productos. Es responsabilidad de la empresa asegurarse de que sus productos sean seguros y de que cualquier afirmación que se haga sobre ellos sea verdadera”, indica la FDA.

Aquí les ofrecemos un listado de algunos de los productos de consumo común que la FDA no revisa su seguridad y eficacia antes de su comercialización, aunque puede hacer pruebas y prohibir su venta si encuentra que son dañinos a la salud:

Terapias para prevenir o tratar COVID-19: Lo primero que advierte la FDA es que el uso de cualquier tratamiento para el coronavirus que no esté aprobado o autorizado por la agencia, a menos que forme parte de un ensayo clínico, “puede ser muy peligroso y causar daños graves”. Menciona la ivermectina, que se utiliza a menudo para tratar o prevenir los parásitos en los animales. “Las tabletas de ivermectina están aprobadas en dosis muy específicas para algunos parásitos y existen formulaciones tópicas (sobre la piel) para los piojos y las afecciones de la piel como la rosácea. La ivermectina no es un antiviral (un medicamento para tratar los virus)”, advierte la agencia, mientras enfatiza que la formas eficaces de reducir la propagación siguen siendo llevar mascarillas, permanecer al menos a seis pies de distancia de otras personas que no vivan con usted, lavarse las manos con frecuencia y evitar los lugares muy concurridos.

También indican que han emitido cartas de advertencia a siete empresas -Vital Silver, Quinessence Aromatherapy Ltd., Xephyr, LLC doing business as N-Ergetics, GuruNanda, LLC, Vivify Holistic Clinic, Herbal Amy LLC y The Jim Bakker Show- por vender productos fraudulentos para COVID-19, que incluyen tés, aceites esenciales, tinturas y suplemento de plata coloidal, este último se promocionan para estimular el sistema inmunitario, combatir infecciones y tratar el cáncer.

Según información publicada por la Clínica Mayo, los productos de plata coloidal están hechos de pequeñas partículas de plata suspendidas en un líquido, el mismo tipo de metal que se usa en joyería, empastes dentales y cubiertos. Y cuando se toma por vía oral, la plata se acumula en el cuerpo.

Otra opción de tratamiento que se ha hablado como eficaz para el COVID0-19 es el uso de vitamina C intravenosa. Pero hasta el momento, no ha habido un estudio científico que pruebe que su uso es beneficioso.

Suplementos dietéticos: Incluye vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos y enzimas que se comercializan en tabletas, cápsulas, perlas, cápsulas de gel, polvos y líquidos. Y aunque la misma agencia federal acepta que pueden ayudar a asegurar que algunas personas obtengan “sustancias vitales suficientes que el cuerpo necesita para funcionar o que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades”, advierte que también pueden implicar riesgos para la salud.

“A diferencia de los fármacos, los suplementos no se pueden mercadear como tratamiento, o como productos que diagnostican, previenen o curan enfermedades. Esto significa que los suplementos no deben hacer afirmaciones como que ‘reducen el dolor’ o ‘tratan las enfermedades cardíacas’. Afirmaciones como estas solo se pueden realizar legítimamente para los medicamentos, y no para los suplementos dietéticos”, señala la FDA.

De la misma forma, algunos suplementos pueden interactuar -aumentar o disminuir- los efectos de un medicamento recetado para una enfermedad. De hecho, se debe tener en cuenta que el término “natural” no siempre significa seguro. También se recomienda que, antes de comenzar a usar una vitamina, se haga una análisis de sangre para determinar sus niveles. Demasiada vitamina A, E o hierro, entre otras, puede causar problemas de salud.

Productos para bajar de peso: Según advierte la FDA, muchos suplementos y alimentos (incluyendo tés y cafés) “milagrosos” para adelgazar no cumplen lo que prometen y pueden tener graves daños en el organismo. Sobre todo, porque se ha detectado que contienen ingredientes activos ocultos encontrados en medicamentos de prescripción médica o ingredientes peligrosos de medicamentos que han sido retirados del mercado, así como compuestos que no han sido estudiados de manera adecuada en seres humanos.

Por ejemplo, la FDA ha descubierto productos para adelgazar contaminados con sibutramina, un ingrediente de un fármaco aprobado por la FDA llamado Meridia que fue retirado del mercado en octubre de 2010 porque causaba problemas del corazón y derrames cerebrales. También se han encontrado ingredientes ocultos de medicamentos aprobados para la presión alta, convulsiones o la depresión.

En su página, la FDA menciona un suplemento dietético “natural”, como el polen de abeja o el tamarindo malabar (garcinia cambogia), que también contienen ingredientes activos ocultos de fármacos de prescripción médica.

Alivio del dolor: Además de algunas cremas para aliviar el dolor muscular que han provocado quemaduras en la piel, el año pasado, la FDA advirtió de un producto, RMFLEX, que se promocionaba para el dolor articular y la artritis en varios sitios web, incluido ebay.com. Según indica la agencia, los análisis de laboratorio de la FDA confirmaron que este producto contenía diclofenaco, un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (comúnmente conocido como AINE) que, sin la supervisión médica, tiene un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, así como daños gastrointestinales graves, que incluyen sangrado, ulceración y perforación fatal del estómago e intestinos. “Este ingrediente farmacéutico oculto también puede interactuar con otros medicamentos y aumentar significativamente el riesgo de eventos adversos, particularmente cuando los consumidores usan múltiples productos que contienen AINE”.

Desempeño sexual: Tan reciente como el pasado 26 de julio de 2021, la FDA emitió una carta para notificar a Amazon sobre la distribución de productos de mejora sexual y pérdida de peso que violaban la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. “La FDA continúa encontrando productos potencialmente peligrosos disponibles para su compra e insta a las tiendas, sitios web y mercados en línea, incluyendo a Amazon, a que dejen de vender estos productos potencialmente peligrosos”, indicó la agencia en ese momento.

Esta semana la FDA aconsejó a los consumidores que no compren ni usen Themra Epimedyumlu Bitkisel Karisimli Macun, un producto promocionado para mejorar la sexualidad y aumentar la energía, que contiene sildenafil, el ingrediente activo del medicamento recetado Viagra aprobado por la FDA, que se usa para tratar la disfunción eréctil. La agencia destaca que este ingrediente no declarado puede interactuar con los nitratos que se encuentran en algunos medicamentos recetados, como la nitroglicerina y puede reducir la presión arterial a niveles peligrosos. “Las personas con diabetes, presión arterial alta, colesterol alto o enfermedades cardíacas suelen tomar nitratos”, advierte.

Otro suplemento que se promociona para mejorar el desempeño sexual en hombres es “X Rated Honey For Men”, que contiene tadalafil, el ingrediente activo del medicamento recetado Cialis, aprobado por la FDA para tratar la disfunción eréctil.