Se ha convertido en una expresión de uso común. “Amaneció bipolar hoy”, “tú siempre tan bipolar” o “¿estás bipolar?” son solo algunos ejemplos de cómo una seria condición de salud mental se ha reducido a una expresión despectiva para describir cambios en el humor de una persona.

Pero la bipolaridad no es un chiste.

“En el trastorno bipolar uno ve que una persona va a pasar por episodios, así que no es un asunto momentáneo ni se cambia tan rápido. Así que la persona va a estar un tiempo en una fase depresiva y también va a estar un tiempo en una fase mánica o hipománica, que va a ser una euforia y no guarda relación con lo que esté pasando en su vida. Así que aun si le están pasando cosas buenas y le tocó deprimirse, porque así es el ciclo que le toca, va a estar deprimido aunque le vaya bien. Y si le toca la manía, pues su vida se puede estar cayendo en pedazos y puede haber sido una muerte de un familiar cercano, la persona va a estar eufórica y no duerme, está feliz y está bailando y cantando porque eso es lo que le toca”, explicó Domingo Marqués Reyes, catedrático del Programa de Psicología Clínica de la Universidad Carlos Albizu, en San Juan.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe que durante el episodio depresivo las personas experimentan un estado de ánimo deprimido o una pérdida del disfrute o del interés en actividades, la mayor parte del día, casi todos los días.

Un factor de preocupación adicional es que las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de cometer suicidio. Según el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH), hasta un 19% lo logra.

La OMS estimó que en 2019, 40 millones de personas en el mundo padecían trastorno bipolar. Con respecto a Estados Unidos, el NIMH estima que un 2.8% de la población del país padece del trastorno.

El uso del lenguaje es importante para poder comprender mejor los trastornos de salud mental. Una palabra que también es utilizada de manera coloquial es “manía”, que en el mundo clínico representa una cosa muy distinta. Así lo explicó Marqués Reyes. “La manía no es que lo que nosotros usamos coloquialmente, que a alguien le dé una ‘manía’ con algo, que más bien nos referimos a cuando alguien tiene lo que clínicamente sería una pseudo obsesión, cuando alguien sigue pensando o hablando de un mismo tema, para nada tiene que ver con un episodio mánico, que es cuando una persona bipolar va a estar unos días que no necesita descanso ni ir a dormir porque va a estar acelerado, a estar eufórico y pueden presentar hasta delirios”.

Personalidad limítrofe

El experto también abundó sobre otro trastorno de salud mental cuyas características son parecidas a la bipolaridad y que, en ocasiones, resulta en diagnósticos erróneos de esa condición. Se trata del trastorno de personalidad limítrofe, conocido en inglés como ‘borderline personality disorder’ o ‘BPD’.

PUBLICIDAD

“En términos del trastorno de personalidad limítrofe, es uno muy serio que está marcado por patrones de inestabilidad en el ánimo, en la conducta, en la autoimagen y en el funcionamiento. Se puede también confundir con otros trastornos como la bipolaridad y algunas otras cosas. Y el asunto es que esto no se tiende a presentar solo, así que la persona que carga con este patrón toda la vida, también va a entrar en depresión y en ansiedad”, sostuvo Marqués Reyes.

Según datos del NIMH, cerca de 10% de las personas que padece de este trastorno comete suicidio.

“La experiencia de la persona que vive con esto hace que absolutamente todo lo que experimenta se experimenta de una manera distinta porque vive con lo que se llama ‘desregulación emocional’. La desregulación emocional provoca que sea más sensible. Así que quiere decir que no se necesita mucho para que presente una emoción. Va a ser más intensa, esas emociones van a ser mucho más fuertes y le va a durar más. Así que eso le lleva a reacciones impulsivas y a problemas en las relaciones interpersonales. Uno de los problemas es que no se entiende bien y otro es que se confunde con otros diagnósticos”, abundó.

Los tratamientos para el trastorno de personalidad bipolar y el trastorno de personalidad limítrofe consisten en elemento similares. Los pacientes deben recibir terapias especializadas y, en algunos casos, medicamentos que les ayuden a regular sus emociones y a llevar una vida con cierto grado de normalidad.

PUBLICIDAD

Marqués Reyes opinó que los retos en Puerto Rico para el tratamiento de estas enfermedades son la falta de personal capacitado, los retos que enfrenta la clase médica y las luchas con los seguros de salud, y una escasez general en los medicamentos para condiciones de salud mental.

Algunas personalidades reconocidas que padecen de trastorno de personalidad bipolar:

1. Sully Díaz, actriz puertorriqueña

2. Glenn Monroig, cantautor puertorriqueño

3. Ivonne Belén, cineasta puertorriqueña

4. Mariah Carrey, cantante

5. Mel Gibson, actor y cineasta

6. Demi Lovato, actriz y cantante

7. Jean-Claude Van Damme, actor y artista marcial

8. Selena Gómez, actriz y cantante