La estenosis aórtica es una enfermedad que afecta al corazón y se produce por la acumulación de calcio en las válvulas aórticas, obligando al músculo a esforzarse de sobremanera para bombear sangre a todas las partes del cuerpo.

Según se ha podido establecer, es una patología que afecta principalmente a las personas mayores de 65 años y se caracteriza por tener síntomas que hasta hace poco estaban más bien asociados con la avanzada edad de las personas, más que con un problema de salud. Según explica el cardiólogo Luis Pérez, la estenosis aórtica “es una enfermedad grave del corazón” y su detección a tiempo no solo mejora las expectativas de vida del paciente, sino que también su día a día.

Enfermedad asintomática y sin factores de riesgo

El cardiólogo indica que esta patología no depende de factores de riesgos, por lo que resulta imposible prevenirla. “Se ha asociado muchas veces a la hipertensión o diabetes como factores de esta enfermedad, pero no es así, ya que solamente es por una coexistencia. Por lo tanto, si tú preguntas ¿Tengo alguna posibilidad de prevenir esta enfermedad? La respuesta es ‘ninguna’, ya que no hay fármacos que prevengan esta enfermedad o ayuden a tratarla”.

Según el doctor Pérez, un porcentaje importante de las personas que padecen de esta enfermedad lo hacen de manera asintomática en sus primeras etapas, “por lo tanto la forma más frecuente de pesquisar esta patología de manera temprana es con un examen físico en un control de rutina con un doctor”. “Nosotros escuchamos el corazón con el fonendoscopio y podemos escuchar un soplo, un ruido que es altamente sugerente y específico de la enfermedad, es decir, tiene una muy buena correlación clínica, algo importante ya que el paciente puede estar libre de síntomas en esa etapa”.

Evolución a un tratamiento mínimamente invasivo

El doctor Pérez añade que posteriormente esto se confirma con una ecografía del corazón para tener una mejor imagen del músculo, sus dimensiones y estado. El especialista añade que la estenosis aórtica no tiene tratamiento farmacológico que cambie su pronóstico y evolución. Ante ese escenario “la única solución es reemplazar la válvula”. Agrega que hasta hace 20 años esta intervención era de alto riesgo ya que implicaba una cirugía a corazón abierto para hacer el trasplante de la válvula, pero hoy el procedimiento es poco invasivo gracias a las nuevas tecnologías que se aplican en medicina.

“De hace 20 años a la fecha se han desarrollado formas mínimamente invasivas para poner esta válvula a través de catéteres y que es lo que hacemos los cardiólogos intervencionistas. Hacemos una punción en una arteria a la altura de la ingle, que se llama arteria femoral y, a través de ella, ponemos una válvula protésica nueva. Esta es una verdadera revolución de la medicina en los últimos 10 o 15 años”, dice el especialista, tras agregar que este procedimiento “se hace con anestesia local y un poco de sedación y el 95% de los pacientes se va al día siguiente de alta a su casa”. Además, destaca que la recuperación posterior es notable “y el paciente puede seguir haciendo una vida completamente normal ya que, aunque las tasas de complicaciones existen, como en todo ámbito, pero son bajas”.