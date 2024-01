¿Alguna vez has escuchado hablar de los “santos remedios” que preparan de manera natural los curanderos o yerbateros alrededor de la isla? ¿Te imaginas poder controlar la fiebre, la diabetes o el asma de manera natural? En busca de esto y muchos más remedios caseros, la escritora Calixta Vélez Adorno recorrió Puerto Rico para elaborar su más reciente libro “Folklor medicinal puertorriqueño”.

“Tengo una fuerte convicción de que el folklor puertorriqueño es uno muy valioso, y en aspecto de la medicina, mucho más”, comenzó explicando la maestra retirada, que ejerció por 36 años, en entrevista con El Nuevo Día.

A través de 502 páginas, la oriunda de Bayamón logró plasmar un sinnúmero de remedios que obligan a crear concienciar sobre el cuidado del medioambiente, así como nuestra salud en general.

El proceso de investigación y recopilación de información fue uno meticuloso y que le tomó a la autora algunos años para lograr completar su obra, pues aseguró que “siempre hay más descubrimientos, contactos con nuevas culturas que se van integrando y adaptamos a nuestro modo de ser, a lo que tenemos alrededor y enriquecen”.

En cuanto a las dolencias o enfermedades a las cuales deseaba buscar un remedio, Vélez creo una lista con las que comúnmente más afectan a la población puertorriqueña, entre las que se encuentran, según nos contó, el asma, la fiebre y la diabetes, por mencionar solo algunos.

“Para el asma hay varios… pero uno de ellos es el agua de chayote. Tú lo hierves y te tomas esa agua”, enfatizó la narradora, quien recalcó que, aunque “no es química, yo digo como me dijo una de las informantes ‘Yo no sé qué es lo que tiene, pero de que cura…'’.

La creadora de este interesante libro fue enfática en la importancia de estos remedios naturales, pues son usados a través de la historia por nuestros ancestros, desde mucho antes que los medicamentos químicos. “Si vemos lo que brinda la naturaleza, esa es la medicina, la otra es la que es alternativa, porque surgió mucho luego, y esta es mucho más sana que la medicina “oficializada”.

Redactado de una manera sencilla, y sin la necesidad de conceptos científicos, el libro cuenta con un índice con las distintas afecciones y sus remedios, asimismo, con un extenso glosario para mayor comprensión.

Por otro lado, en medio del proceso y de la mano de los llamados “yerbateros” o “curanderos”, aprendió a reconocer las plantas que pueden tener propiedades medicinales y que quizás se tienen en el jardín sin conocer de sus beneficios a la salud.

“Yo creía que yo sabía de remedios, pero no, ellos me enseñaron muchos. Por ejemplo, el ‘Quinino de pobre’, la gente lo arranca porque es una mala yerba, pero no saben que sirve para contrarrestar la diabetes”, agregó la escritora, quien cuenta con un bachillerato de Sociología y Antropología, y grado de maestría en Estudios Puertorriqueños.

Asimismo, habló sobre la flor color lila para bajar la fiebre del llamado ‘Palo santo’ y el romero para hacer crecer el cabello.

“Folklor medicinal puertorriqueño” sería su tesis doctoral de Literatura Puertorriqueña en el Centro de Estudio Avanzados de Puerto Rico y El Caribe, sin embargo, no la completó. Mientras redactaba el manuscrito, hizo una pausa porque “se enfrió”, hasta que el fenecido librero Norberto González le insistió que se lo mostrara. Cinco años transcurrieron para entregarlo a González porque le daba los toques finales. Fue el respetado librero quien contactó a su amigo y colega Alfredo Torres para que ayudara a la autora previo a la publicación.

“Recordar a Norberto me emociona, porque la última vez que yo hablé con él me dijo, ese libro tiene que salir para las navidades, ‘porque ese es mi bebé’”, comentó emocionada la escritora sobre su última conversación con González.

Aunque lamenta que el conocido librero no llegó a ver su libro, sabía de su importancia para la cultura puertorriqueña.

“El folclor es la producción cultural más limpia de cualquier país porque brota espontáneamente. Hasta el más que tenga títulos universitarios, de vez en cuando se le sale un refrán, una adivinanza, porque la tenemos bien adentro”, concluyó diciendo la escritora.

“Folklor medicinal puertorriqueño” está disponible en Librería Norberto González y Casa Norberto González Libros & Café Bar.