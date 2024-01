Lo que durante su infancia se trataba de anécdotas familiares sobre lo que era ser un puertorriqueño viviendo en la diáspora, se convirtió en su realidad, continuando así la conversación, esta vez a través de las coloridas páginas del libro infantil “Raigón puertorriqueño”.

“Irónicamente, estaba escribiendo un libro de la diáspora viviendo en Puerto Rico y luego me toca a mí mudarme y ser parte de ella”, comentó la autora del Cyd M. Miranda Negrón en entrevista con El Nuevo Día.

Y es precisamente en búsqueda de oportunidades que la escritora novel se mudó hace dos años a la ciudad de Alexandria, en Virginia. “Él (su abuelo) me inspira muchísimo porque me di cuenta que fue parte de la diáspora en los años 60... se mudó para tener oportunidades laborales y por la situación económica que estaba sucediendo en Puerto Rico”.

La historia, se repetía una y otra vez, cada vez con distintos protagonistas dentro de otras familias puertorriqueñas. “Si vamos a ver ahora, los boricuas se están yendo de Puerto Rico porque, décadas después, todavía no tienen las oportunidades para progresar”, aseguró la graduada de comunicaciones Tele-Radial de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, y quien actualmente trabaja para una entidad sin fines de lucro.

Cabe destacar que previo a su lanzamiento, la obra literaria ganó una micro propuesta de la organización “Awesome Foundation”, logrando así continuar con el desarrollo del texto.

Preguntas como “¿Qué es la diáspora puertorriqueña?”, o “¿Cuándo mis familiares regresarán?” son la punta de lanza para entablar el tema y comenzar a leer esta obra infantil que aborda, entre otras cosas, sobre la resiliencia.

El libro “Raigón Puertorriqueño” cuenta la historia de los hermanos Mila y Andrés, quienes tras una visita a casa de sus abuelos nace en ellos la curiosidad de conocer sobre la diáspora. Durante la historia, se sumergen en una aventura en la cual descubren qué significa ser puertorriqueño lejos de la isla y añorar su tierra y la cultura.

“Pensé en todos estos niños que están creciendo en diferentes países alrededor del mundo, y que a lo mejor su primer idioma es el inglés... esta es una manera para que los padres puedan empezar a introducirle no solo el español, también la cultura y sus raíces. Nosotros los puertorriqueños somos conocidos por estar orgullosos de nuestro país y de todo lo que representa Puerto Rico”, enfatizó la escritora independiente natural del pueblo de Aguada.

Según su creadora, el libro es un tributo a la diáspora del pasado, presente y futuro, a la vez que se presenta como una herramienta esencial para padres, familiares y educadores que buscan abordar temas como la cultura, el idioma y las tradiciones de una manera divertida a los más pequeños del hogar.

“Raigón Puertorriqueño” está disponible de manera virtual a través s la plataforma de Amazon, y en Puerto Rico en las librerías Casa Norberto y Almacén la isla en Cataño.