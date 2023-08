Por tres décadas, Marta Negrón se ha dedicado a la industria de la moda, especialmente en la creación de ropa para niñas y preadolescentes. Sin embargo, en su interior siempre existió la inquietud de escribir, una tarea a la que no pudo dedicarle tiempo hasta que comenzó a retirarse lentamente del diseño y perseguir un sueño.

Así fue como a finales del año pasado escribió su primer libro infantil “Please No Meat, Momma!” y este verano llega su segunda publicación “Self Confidence for Tween Girls” (en inglés y en español), esta vez para preadolescentes.

“Siempre me ha gustado escribir, pero como diseñadora se me hacía muy difícil escribir. Ya retirada un poco de la moda un día salió un artículo en internet que decía ‘Seven Day Challenge’. Se trataba de escribir un libro en inglés en siete días y uno mismo poder publicarlo en Amazon. Una locura, pero me lancé a esta nueva aventura. Tenía que ser en inglés y de 5,000 palabras. Tuve que aprender lo siguiente a través de clases antes de hacer el ‘challenge’: hacer portada, corrección del manuscrito, hacer el formato, editar, y montarlo en Amazon (KDP)”, cuenta Negrón.

El título de su primer libro se inspiró en una colección de camisetas que hizo y que tuvo muy buena acogida, en ella llevaba el mensaje “Please No Meat”. Fue a través de las madres que compraban sus creaciones. Muchas de ellas le comentaban que los niños y niñas estaban rechazando comer carne y los tenían que obligar.

“Lo más importante aquí es que lo hice porque la creatividad es como un músculo que hay que ejercitar y yo no estaba ejercitando ese músculo. Hacer ese libro me permitió ejercitar de nuevo este músculo creativo. Para mi sorpresa el libro se convirtió en ‘#1 release’ en Amazon. Mi primer libro creo que tuve suerte porque no sé mucho sobre todas esas plataformas que hay que usar. Para mi este primer libro fue como un ensayo para aprender”, comenta.

¿Cómo sientes que has evolucionado como escritora en este segundo libro?, le preguntamos.

“Al segundo libro le he prestado mucha más atención y sé un poco más de las plataformas que necesitas aprender para ser lo que se llama un autor independiente. He aprendido mucho pero todavía me falta mucho más que aprender”.

Esta segunda publicación Negrón la dirige a preadolescentes porque, como diseñadora, pasó mucho tiempo trabajando con ellas.

La diseñadora y escritora menciona que en “Self Confidence for Tween Girls” integró cinco herramientas para fortalecer la confianza de las preadolescentes. Entre ella la confianza en ellas mismas y la compasión hacia los demás.

Además, al escribir este segundo libro, Negrón integró mucho de lo aprendido en la interacción con las preadolescentes en sus años como diseñadoras.

“Trabajando en los ‘fashion shows’ de Reina Mora pude apreciar como algunas niñas lucían y tenían más confianza en sí mismas que otras niñas. Por lo regular, de 40 niñas dos de ellas lucían y se comportaban con más confianza que las otras niñas. Pude observar cómo eran estas niñas. Hablé con las mamás de estas niñas y todas me contestaron lo mismo. En el libro se explica porque estas niñas se comportan y tienen a temprana edad confianza en sí mismas. Por cierto, la moda tiene algo que ver que estas niñas se sientan más confiadas consigo misma”, explica.

Negrón añade que decidió escribir este libro “para compartir con las niñas y las mamás como poder desarrollar su confianza a temprana edad basado en mis experiencias compartiendo con miles de niñas por 30 años”.

Ambos libros se pueden adquirir a través de Amazon. La diseñadora y autora menciona que desea seguir escribiendo y hasta explorar el género de ficción dirigido a preadolescentes.