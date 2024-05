La historia detrás del “Bombón”, la cartera que Maripily lleva a todos lados en La Casa de los Famosos

Martínez cuenta que no conoce a Maripily, aunque no pierde la esperanza de tener un encuentro con ella cuando regrese a la isla. No obstante, ante el furor que ha causado su participación en “La Casa de los famosos 4″ sintió el deseo de enviarle una cartera Beamina modelo “Bombón”, que es el original de la marca. Habló con un conocido en común que le dijo que podía hacer el intento, pero no le aseguraba nada. Esa misma tarde la llamó para que llevara la cartera en ese momento a SBS y allí llegó ella, sin saber que la pieza iría en un paquete que le envió Jorge Pabón “El Molusco”.