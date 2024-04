Siete datos que debes conocer sobre el champú

No obstante, es un paso en la rutina que debe darse con el cuidado necesario para que el pelo quede preparado para recibir el acondicionador.

1. La selección del champú que cumpla con las necesidades de tu cabello es esencial, pues según el peluquero Iván explica García, propietario de Beyond Salón, la manera en que limpies la hebra será decisiva para que el próximo paso sea exitoso.

2. Una vez enjuagues el champú, el cabello no debe sentirse ni reseco ni áspero. “Si usas un champú que cuando pasas la mano sientes asperezas debes cambiar para que entonces el acondicionador no pase tanto trabajo. Por desconocimiento podemos caer en un círculo en que usamos un champú que no es bueno, aplicamos un acondicionador que repara y en el próximo lavado quitamos lo bueno que hizo ese acondicionador usando un mal champú. Si ambos productos son buenos, progresivamente vamos a ver un cambio y una mejoría en la condición del cabello”, señala García.