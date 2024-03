Finca AgroInnova: Planta la semilla del conocimiento agrícola

“El clásico problema es que no tengo un terreno, pues alquilo, pero tengo que pagar renta en lo que produzco, y para producir se toma un montón de tiempo. A veces en un año no puedes producir nada, depende del cultivo. Entonces, ¿cómo yo pago mi renta si no estoy generando ingresos? Además, si vas a pedir una ayuda a alguna agencia privada, te piden récord de que ya estás trabajando, pero no puedo producir si no tengo el ingreso. Esos son los tipos de problemas en los que AgroInnova se enfoca, tanto en la agricultura, como para pequeños comerciantes. Le damos esa manita para empezar”, expuso Camila Castro, joven de 28 años que labora como coordinadora allí.