Procter & Gamble retira del mercado 8.2 millones de cápsulas defectuosas de detergente líquido

Si usted ha comprado recientemente cápsulas (“pods”) de los detergentes líquidos Tide, Ace, Gain o Ariel, sepa que Procter & Gamble (P&G) ha emitido un aviso de que algunos de esos envases pudieran estar defectuosos, pues su cierre no funciona como debería, lo que podría representar un riesgo de lesiones en la piel o en los ojos.

P&G señala que no hay casos confirmados directamente relacionados con este defecto del empaque. No obstante, la compañía recibió cuatro informes de niños en los Estados Unidos que accedieron a los paquetes de estos detergentes líquidos, tres de los cuales informaron ingestión durante el período en que se vendieron los lotes retirados del mercado, pero no se sabe si estos paquetes provenían de bolsas retiradas del mercado.