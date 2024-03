Echada la suerte de la AEE

Y los bonistas que se oponen a la propuesta y que poseen unos $4,400 millones en acreencias contra la empresa eléctrica pidieron a la jueza que preside el proceso de bancarrota de Puerto Rico que no dé paso a lo que ha sido “un engaño” de parte del organismo que controla las finanzas del gobierno puertorriqueño.

Esto no es un cálculo en una hoja de Excel

“Esto no es un ejercicio en una hoja (de cálculos) en Excel”, aseveró la abogada Margaret Dale al asegurar que las negociaciones de la JSF siempre estuvieron guiadas por ofrecer la mayor recuperación a los bonistas de la AEE.

“El cargo legado tiene que ser sostenible”, indicó Dale al suplicar a la jueza que no dé por buenos los argumentos que buscan desacreditar el modelo utilizado por la JSF.

Los acreedores que respaldan el PDA-AEE cerraron filas con el organismo. Entre ellos, el abogado del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), Luc A. Despins, defendió el acuerdo que permitiría que contratistas, suplidores y otros acreedores de la AEE recuperen unos $335 millones.

Los hogares en Puerto Rico pueden pagar un poquito más

“Los hogares en Puerto Rico pueden pagar un poquito más en sus facturas de electricidad porque no tienen otros gastos no discrecionales”, dijo el abogado O’Sheas haciendo referencia al dato de que en la isla, el 55% de los hogares no pagan hipotecas o alquiler, lo que permitiría a estos pagar más por el servicio eléctrico.