Con una inversión de alrededor de $2 millones, el municipio de Carolina inauguró este miércoles un nuevo Centro Empresarial con el cual pretende impulsar la creación de nuevos negocios y la expansión de los ya existentes.

El nuevo espacio de incubación y aceleración de negocios comenzó a prestar servicios ayer en lo que antes fue un edificio abandonado en el centro urbano de Carolina. El ayuntamiento compró la estructura por casi medio millón de dólares y requirió otros $1.5 millones para la rehabilitación.

“En Carolina, nos convertimos en aliados que ponemos a la disposición de todos los emprendedores todas las herramientas más efectivas. Así surge esta iniciativa, el centro empresarial de Carolina, donde fomentamos el emprendimiento, desde la conceptualización hasta la expansión de un negocio”, dijo el alcalde de Carolina, José Aponte Dalmau.

En su fase inicial esperan impactar a más de 50 emprendedores a desarrollar su idea de negocio, según el contardor público autorizado del municipio, Daniel Redón.

Corte de cinta del nuevo Centro Empresarial de Carolina. (Efraín Montalbán Ríos)

El nuevo Centro Empresarial de Carolina contará con la colaboración de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés), el Banco de Desarrollo Económico (BDE), Lendreams (antes Cofecc) y el Puerto Rico Small Business and Technology Development Center Network.

De acuerdo con Luis Alemañy, presidente del BDE, Carolina ha reflejado una mejoría significativa en la tasa de desempleo y la creación de empleos. Además, aseguró que el sector empresarial de Carolina representa una cantidad importante dentro del universo de las 50,000 empresas privadas que operan en la isla.

Para Josué Rivera, director de distrito de SBA para Puerto Rico e Islas Vírgenes, el nuevo Centro Empresarial de Carolina representa una “pieza angular de desarrollo económico” para las pequeñas y medianas empresas locales.

“El día de hoy (miércoles) es uno importante, porque trata de esa visión de gigante”, elogió Rivera. “En otros lugares en Puerto Rico hoy se está hablando de cerrar negocios, de quitarle licencia de hacer negocios y aquí en Carolina estamos hablando de facilitar el acceso a los negocios, de abrir negocios y crearles oportunidades, porque tenemos que acabar la pobreza”, continuó.

Respalda que los municipios puedan cerrar negocios

No obstante, el alcalde de Carolina respaldó, en un aparte con la prensa, la medida que pretende ampliar la potestad de los municipios para poder ordenar, de forma expedita, el cierre de aquellos establecimientos que operen al margen de la ley.

El funcionario justificó su postura con el cierre, en 2019, de Zokkus Lounge, el establecimiento que por espacio de una década fue objeto de múltiples querellas por incumplimiento por parte del ayuntamiento y no fue hasta que se produjo una balacera que dejó el saldo de un hombre muerto, cuando el tribunal emitió la orden de cierre del lugar. El establecimiento operaba en la zona de Isla Verde.

“Desgraciadamente tuvo que ocurrir allí una desgracia para que el tribunal se diera cuenta de que los municipios necesitamos tener autoridad suficiente, no solamente para otorgar permiso, porque sí la tenemos, pero esto tiene que ir a la par también con que los municipios pudiésemos cerrar el negocio cuando haya evidencia sustantiva de que esos negocios no se están usando con los propósitos que originalmente esos negocios fueron contemplados”, contestó Aponte Dalmau a preguntas de la prensa.

Las expresiones de Aponte Dalmau se producen a solo días de que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, dijera a El Nuevo Día que los municipios deben tener autoridad para intervenir, de forma expedita, con establecimientos que operen al margen de la ley, dado que, al presente, solo los tribunales pueden ordenar el cierre de un negocio, lo que dilata el proceso.

Ayer, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto 319, para conferir a los municipios la facultad de revocar permisos de negocios que operen en violación de los términos y condiciones establecidos, según radicado por el portavoz de la mayoría y representante de Carolina, Ángel Matos García.

Mientras, el pasado 10 de octubre, los senadores del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau y Ramón Luis Nieves, radicaron el Proyecto del Senado 1354 para permitir a los ayuntamientos declarar el cierre de un negocio.

Así las cosas, El Nuevo Día cuestionó a Aponte Dalmau si el municipio de Carolina ha tenido que radicar nuevas querellas contra negocios por incumplimiento, a lo cual Aponte Dalmau respondió en la afirmativa, y destacó “muchas” de ellas ya fueron resueltas.

En tanto, el primer ejecutivo de Carolina destacó el trabajo colaborativo que realiza con el Departamento de Hacienda, la Policía Municipal y Estatal para verificar que los comerciantes cumplan con sus permisos y con el propósito para el cual ese permiso fue otorgado.

Efectividad del Código de Orden Público

Asimismo, el alcalde carolinense aseguró que el Código de Orden Público, que se mantiene vigente en Carolina desde el 2008, ha sido efectivo para fiscalizar los negocios y disminuir la incidencia criminal en la ciudad en un 52%.

“El código nos ayudó muchísimo a lograr esa meta de reducir en un 52% las actividades delictivas. Está totalmente vigente. El horario de cierre aquí es a las 12:00 de la noche (de domingos a jueves) y los viernes y los sábados a las 1:00 de la mañana, excepto Isla Verde”, precisó Aponte Dalmau.

Con el mismo fin de reducir la incidencia criminal, el alcalde de San Juan firmó (cuando) la ordenanza para establecer a partir del próximo mes, un nuevo Código de Orden Público que, entre otras cosas, permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta las 1:00 a.m., de domingo a jueves, y hasta las 2:00 a.m., los viernes y sábados. Si el lunes es feriado, las ventas de la noche del domingo podrán extenderse hasta las 2:00 a.m. de ese lunes.