Compañía de arquitectura local recibe prestigiosa certificación mundial

No solo eso, la empresa -propiedad de Álvarez Díaz y su esposa, Cristina Villalón- se convirtió en la primera firma puertorriqueña de arquitectura y diseño en obtener la certificación B Corp., al cumplir “con los estándares más altos en temas de sostenibilidad, impacto social, medio ambiente, transparencia y legalidad”.

De acuerdo con el arquitecto boricua, el reconocimiento otorgado por la red sin fines de lucro B Lab, “es una certificación de un proceso bien riguroso que toma aproximadamente dos años para poder certificarte como una compañía que está enfocada en servicios, que no solamente es hacer dinero sino hacer un impacto positivo en la humanidad”.

“Entre los requerimientos que solicitan, es transparencia en todas sus finanzas, como si fuera una compañía pública. Nosotros tomamos la decisión de poder servir también como un ejemplo de que, como compañía, uno tiene una obligación de no solamente de hacer dinero, sino también de impactar positivamente la comunidad y la sociedad”, apuntó el empresario de 50 años.

La firma del matrimonio Álvarez Villalón surgió en 2001. El arquitecto cursó estudios en la Universidad de Notre Dame, en Indiana, y trabajó con la reconocida firma Robert A.M. Stern en Nueva York. Tenía 26 años cuando regresó a Puerto Rico.

“La realidad es que me di cuenta de que, si yo había tenido esa oportunidad educativa, conocer tantas cosas, yo tenía la obligación de regresar a Puerto Rico para poder ejercerlo. Abrí una oficina pequeña en 2001 y en el 2004, me casé con mi esposa, Cristina Villalón, diseñadora de interior”, relató el hijo de Ricardo Álvarez y Helen Díaz

“Tomé la decisión de regresar a Puerto Rico luego de trabajar por muchos años fuera, pero la razón de mi regreso fue una razón emocional, no fue profesional. Regresé porque sentía que mis raíces eran de Puerto Rico, que mi familia vivía en Puerto Rico y que quería tener la oportunidad de desarrollarme aquí y desarrollar una familia en la isla”, insistió el también padre de tres hijas.

“No tomé la decisión desde el punto de vista profesional porque en realidad, en la arquitectura como profesión en Puerto Rico, no necesariamente existen las mismas oportunidades que tenía fuera de Puerto Rico, desde el punto de vista económico” , aclaró.

Junte Boricua

“Lo mejor que puede hacer una persona es físicamente visitar, porque una vez visita, va a sentir lo que no puede ver en fotografías que es el calor humano, el amor a la cultura local, su comida, su gente. El mejor activo que tiene Puerto Rico, por mucho, es su gente” , apuntó.

“Reconectar con su gente y sus familiares, creo que va a ser una experiencia emocionante. Inclusive, me encantaría que la meta mayor es que las personas, luego de visitar, no le tengan miedo a no solamente reconectar emocionalmente, sino a tomar la decisión de regresar a su isla”, concluyó.