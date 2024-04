Orgulloso aliado boricua de la comunidad hispana en Connecticut

Solo tenía 14 años cuando aprendió a batallar contra las vicisitudes que enfrentan muchos puertorriqueños que se instalan fuera de su tierra, especialmente la barrera del idioma, pero logró superarlo, al punto de que, años más tarde, se convirtió en piedra angular de Hispanic Coalition of Greater Waterbury, Inc., siendo su director ejecutivo.

“Yo soy un jíbaro de Adjuntas, Puerto Rico, a donde me crie hasta los 14 años. Salí de mi pueblo, acabando de graduarme de octavo grado. Salí de vacaciones un verano para visitar a mi familia en Connecticut y no he regresado hace casi 40 años”, contó el hijo de Víctor e Ilia.