La crisis de Haití pasa a primer plano en las elecciones de la República Dominicana

“Seguiremos deportando a todo el que esté ilegal de cualquier país porque una sociedad que no la haga sería un caos y una anarquía”, dijo Abinader en un debate en abril.

Sin embargo, Pagán dijo que el muro no resuelve todos los problemas del país y mencionó otros temas electorales clave para los dominicanos: El crimen y la corrupción endémica. Pagán señaló que muchos de los problemas de seguridad del país provienen de funcionarios corruptos que permiten el contrabando y otros delitos.

“Si (Abinader) se queda, yo no puedo vivir aquí, yo voy a tener que mudarme a mi casa (Haití), por aquí yo no tengo ningún valor, ninguna seguridad, no tengo ninguna manera de vivir aquí si el se queda”, dijo.