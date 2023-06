Costco requerirá a los compradores que presenten sus identificaciones como socios y una identificación con foto, para comprobar que en efecto cuentan con una membresía cuando utilicen las estaciones de autopago en sus respectivos comercios, reseñó hoy el periódico The Hill.

La tendencia que reportan es que, desde que Costco amplió el sistema de autopago en sus distintas tiendas, la empresa se percató que el uso compartido de las membresías aumentó. Es decir, quienes no son socios utilizan tarjetas de otros miembros como propias.

“Nuestra política de membresía establece que nuestras tarjetas de membresía no son transferibles y, desde que ampliamos nuestro autoservicio de pago, hemos notado que los compradores que no son miembros han estado usando tarjetas de membresía que no les pertenecen”, indicó un portavoz de la empresa. “No creemos que sea correcto que los no miembros reciban los mismos beneficios y precios que nuestros miembros”.

“Costco puede mantener nuestros precios lo más bajos posible porque nuestras cuotas de membresía ayudan a compensar nuestros gastos operativos, lo que hace que nuestra estructura y cuota de membresía sean importantes para nosotros”, añadió el portavoz.

La determinación es similar a la que han hecho compañías como Netflix, que recientemente activó una nueva política para minimizar que los usuarios compartan sus contraseñas.

¿Cuánto cuesta una membresía de Costco?

Actualmente, según el portal web de de la empresa, tienen tres distintos tipos de membresía: la estrella dorada, la comercial y la ejecutiva.

La membresía estrella dorada tiene un costo de $60 e incluye una tarjeta familiar. Mientras que, la comercial también tiene un costo de $60 e incluye una tarjeta, pero permite que por $60 adicionales se añadan nuevos miembros, además de que permite comprar para revender, aunque la información de reventa debe ser proporcionada a la compañía.

Por su parte, la membresía ejecutiva tiene un costo de $120 (tarifa de membresía de $60, más tarifa de actualización de $60) e incluye una tarjeta, pero también el beneficio adicional de una recompensa anual de 2% en compras calificadas dentro de la megatienda. Además, más ahorros y beneficios adicionales en productos selectos de Costco Travel.

Según la compañía, un total de dos personas pueden ser titulares de una tarjeta Gold Star (normal o ejecutiva): un socio principal y un miembro gratuito de la unidad familiar mayor de 16 años que viva en la misma dirección.

Todas las categorías de membresía son válidas en todas las ubicaciones de Costco alrededor del mundo.

Al momento, en Puerto Rico la megacadena de clubes de membresía tiene tiendas en Carolina, Caguas y dos en Bayamón. También, Costco tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, México, Taiwán, Corea, Japón, Reino Unido, Australia, España, Francia, Islandia y China.