Nueva York - Netflix comenzó a detallar nuevas medidas con las que buscará acabar con la práctica de compartir cuentas entre varios hogares, un plan que lleva meses preparando para aumentar su número de suscriptores.

La plataforma de streaming ya ha estado probando en varios países latinoamericanos algunas de estas novedades que ahora planea extender al resto del mundo, en principio a partir de marzo.

Es en una actualización de su página web en esos países -Costa Rica, Chile y Perú- donde la compañía estadounidense desvela cómo se asegurará de que las contraseñas no se compartan entre varios hogares.

Netflix hará que los usuarios establezcan una “ubicación principal” y obligará a que cualquier dispositivo que quiera usar la cuenta se conecte a esa misma red wifi al menos una vez cada 31 días.

“Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal”, explica la firma.

PUBLICIDAD

Para quien quiera compartir su cuenta con alguien que viva fuera de su hogar, Netflix ha probado en los últimos meses en esos tres países la opción de agregar miembros extra a cambio de un pago adicional, una cantidad en todo caso inferior al del su plan básico.

Netflix advierte que un dispositivo puede ser bloqueado cuando alguien inicie en él sesión fuera de la ubicación principal o si se accede repetidamente a la cuenta desde otra ubicación y ofrece la posibilidad de solicitar un código temporal para acceder al servicio durante 7 días, por ejemplo en caso de estar de viaje.

“El uso generalizado de cuentas compartidas (más de 100 millones de hogares) mina nuestra capacidad de invertir a largo plazo y mejorar Netflix, así como para construir nuestro negocio”, explicaba la empresa el mes pasado en una carta a sus accionistas.

Los términos de uso de la plataforma ya señalaban anteriormente que las cuentas de Netflix están pensadas para personas que viven en un mismo hogar, pero durante años la empresa ha sido permisiva con la práctica de compartir contraseñas.

Para frenarla, la empresa ha comenzado además a forzar a verificar dispositivos desde los que se inicia sesión y usa información como direcciones IP, identificadores de dispositivos y la actividad de la cuenta para detectar qué aparatos no son parte de un hogar.

Por otra parte, Netflix anunció hoy en un comunicado mejoras en su plan Premium, que incluyen acceso a “audio espacial” para disfrutar de sonido envolvente en todos los dispositivos y sin necesidad de aparatos especiales.

PUBLICIDAD

Además, permitirá descargar contenidos para verlos sin conexión a internet en un mayor número de dispositivos, pasando de un máximo de cuatro a seis para los suscriptores Premium.