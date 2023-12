Ahora que se acerca la fecha de recibir el bono de Navidad, un estudio de la firma Aon arrojó que la práctica más común en Puerto Rico es que las empresas paguen el mínimo requerido por ley a la hora de ofrecer ese beneficio.

“En cuanto al bono de Navidad, la práctica más común entre las empresas en la isla es dar el mínimo requerido por ley. Las que ofrecen un bono más alto al requerido por ley, otorgan entre $1,000 a $1,500, como monto fijo para todos sus empleados o de 3% a 8% de su salario base”, indica la empresa de consultoría en un comunicado de prensa.

Aon divulgó los resultados de su Estudio de Compensación de Mercado General 2023. La oficina de Puerto Rico de Aon (NYSE: AON) evaluó las prácticas de 118 empresas y 400 puestos en distintas áreas en la isla.

“El nivel ejecutivo es el que recibe un porcentaje más alto de paga variable con un promedio de 22%, seguido del nivel gerencial con 13%.

Bonos por desempeño son un factor común en todos los niveles, pero los incentivos son prevalentes en los roles de ventas, las cuales van desde 45% hasta 100%”, según el estudio.

En Puerto Rico, ya se informó que al menos 123 patronos solicitaron no pagar el bono de Navidad este año. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) no ha ofrecido las cifras finales ni los nombres de los patronos que no pagarán el bono este año, pero del total de peticiones, unas 104 empresas ya fueron eximidas, lo que representa que 14,837 empleados no recibirán el cheque extra en esta temporada festiva.

Aumenta el salario promedio

De acuerdo con el estudio de Aon, en 2023 el salario promedio aumentó en un 3.7%. En el 63% de las empresas, el aumento estaba atado a evaluaciones de mérito y el desempeño de los empleados. En el 56% de las veces, el salario del empleado aumentó fue porque fue promovido a un puesto con mejor paga.

Todavía queda un sector donde se paga el salario mínimo. De acuerdo con la evaluación de Aon, la industria de preparación de alimentos y bebidas tiene el más alto porcentaje de empleados cobrando salario mínimo.

“Los salarios del nivel ejecutivo son los que más impacto tienen en la empresa, con un incremento promedio de 17% cuando llegan al quinto año en la compañía, seguido por los empleados de apoyo, cuyo incremento promedio es de 15% cuando llegan al año 15 en la empresa”, indica el estudio.