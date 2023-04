Dinner in the Sky, la compañía belga que estrenó en 2006 la experiencia de comer o beber al aire libre a cientos de pies de altura, está en conversaciones con empresarios locales para traer a Puerto Rico el concepto que opera con éxito en sobre 65 países.

Así lo confirmó David Ghysels, confundador de Dinner in the Sky, quien precisó que los contactos incluyen a oficiales del gobierno de Puerto Rico.

“Estamos en contacto con diferentes empresarios locales que ya invirtieron mucho tiempo y energía para implementar el concepto explorando ubicaciones, buscando grúas y discutiendo con la Oficina del Gobernador de Puerto Rico”, expresó Ghysels en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Dinner in the Sky, que desde 2019 tiene presencia en el Caribe con un restaurante en Punta Cana, República Dominicana, utiliza grúas para levantar sus restaurantes hasta 150 pies.

Sus plataformas se construyen en Bélgica y tienen capacidad para 22 personas. La experiencia dura alrededor de una hora, al tiempo que el menú no es fijo, por lo que, dependiendo de la ubicación del restaurante, se ofrecen diferentes platos y bebidas.

Además de ofrecer cenas “en el cielo”, la empresa ofrece otros productos y plataformas diseñadas para la celebración de bodas, conciertos y hasta la proyección de películas en las alturas.

Todas las plataformas de la empresa, afirmó Ghysels, son fabricadas bajo el control de la Asociación de Inspección Técnica de Alemania (TÜV).

Dinner in the Sky nació para hacer realidad el sueño de un niño en Bélgica, que deseaba una mesa voladora. Desde entonces, la empresa ha llevado su concepto a Europa, Australia, India, Japón, China, Dubái, Marruecos, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, entre otros.

En el caso de Punta Cana, la empresa ofrece cuatro experiencias: SkyBrunch, Sky Bar, Dinner in the Sky y Private Flight. Los costos oscilan entre $150 y $1,180.

Reclama autenticidad

Ghysels no precisó cuándo Dinner in the Sky comenzaría a operar en Puerto Rico, pero reclamó que su compañía es la pionera de este tipo de experiencias en el mundo.

La distinción de Ghysels se produjo luego de que recientemente se informó que la franquicia FlyDining, que ofrece servicios similares, se establecería en un lote ubicado en Puerta de Tierra, en San Juan.

La relación entre ambas empresas no es saludable, luego de que, reveló Ghysels, los socios de Dinner in the Sky en India entablaron una demanda contra los dueños de la franquicia FlyDining en ese país.

“Nuestra preocupación es que están engañando a su audiencia haciéndoles creer que somos nosotros (Dinner in the Sky)“, expresó.

Reconoció que otras compañías tienen derecho a contar con conceptos similares a los que emprendió hace 16 años, pero siempre y cuando no copien su modelo.

“Si vienen con su propio concepto, el cielo es lo suficientemente grande para todos”, apuntó.

En el caso de FlyDining, la franquicia con en India y Bangladesh está en inmersa en el proceso de solicitud de permisos para operar.

La intención de los dueños de la franquicia a nivel local es traer la plataforma Dragon-24, que fue diseñada en Alemania y tiene capacidad para 24 personas. La grúa sería provista por una compañía local.

Aunque la experiencia iniciaría en San Juan, el restaurante podría tener lugar en otros puntos de la isla como Río Grande, destacó anteriormente un portavoz de la franquicia que prefirió no ser identificado. La inversión de FlyDining en Puerto Rico se estima en $500,000.