En medio de posibles cambios al proyecto de la Cámara 1557, que persigue regular los alquileres a corto plazo (STR, por sus siglas en inglés), Miguel Vega, presidente de la junta de directores de la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA), defendió la clasificación de estos alojamientos como una actividad comercial.

El también presidente de HI Development Puerto Rico dijo estar preocupado por la discusión en torno a la medida de la autoría del representante José “Cheíto” Rivera Madera.

La semana pasada, los dueños y operadores de STR advirtieron que el proyecto, según aprobado por la comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara, acabaría con esta actividad económica en Puerto Rico, mientras que ayer, lunes, los dueños de paradores y pequeñas hospederías pidieron que el proyecto fuera retirado tras ser “severamente dañado”.

Se espera que la medida baje a votación hoy, pero El Nuevo Día supo que podría sufrir cambios, particularmente en la definición de los STR como una actividad comercial.

“Ahora hay quienes pretenden que los STR no hagan en Puerto Rico lo que ya hacen en otras jurisdicciones. Registrarse como una actividad comercial, obtener licencia para hacer negocios, póliza de seguros, certificación del cuerpo de bomberos, algún contacto para atender emergencias, entre otros, son cosas que ya las plataformas de STR hacen. ¿Por qué están dispuestos a hacerlo en otras jurisdicciones, pero no en Puerto Rico? ¿Cuál es la justificación para exigirle más a un ‘bed and breakfast” de seis habitaciones que a una operación de STR de 15, 20 o 50 unidades?”, cuestionó Vega en un comunicado de prensa.

Recordó que la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPe) defendió en vistas públicas la clasificación de los STR como actividad comercial.

En ese momento, la agencia sostuvo que “cualquier lugar donde se esté ofreciendo el servicio de alojamientos suplementarios a corto plazo se consideraría para los efectos de OGPe como una actividad comercial, indistintamente del área de la propiedad que se esté ocupando”.

Entre otras cosas, un permiso comercial también supone solicitar un permiso único y que las propiedades de STR tendrán que gestionar cuentas comerciales en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre otras dependencias.

René Acosta, copresidente de Viva Puerto Rico, la organización que agrupa a los dueños y operadores de STR, reclamó que los hoteleros y dueños de paradores impulsan la clasificación de actividad comercial, para evitar el crecimiento de su competencia.

De acuerdo con datos de Discover Puerto Rico, la organización de mercadeo del destino DMO (por sus siglas en inglés), hasta abril había 19,000 alquileres en plataformas como Airbnb, de los cuales el 90% eran casas o apartamentos enteros destinados a esta actividad.

¿Por qué un alquiler a corto plazo es comercial y un alquiler a largo plazo no? Tienes lo mismo: es mi casa, pero en vez de que una persona esté todo un año, ahora son 10, 15 o 20 personas las que lo usan en ese periodo, y lo que hacen es dormir. ¿Por qué eso me convierte en comercial?“, reclamó Acosta en entrevista con este diario.

Reclaman ir contra los “hoteles ilegales”

Por otro lado, Vega reclamó que la medida incluye una prohibición expresa de los hoteles ilegales en Puerto Rico. Hasta ahora, el proyecto de la autoría del representante dispone limitar a seis la cantidad de alojamientos en edificios dedicados exclusivamente a esta actividad económica.

Para la PRHTA, un edificio con más de seis unidades debe ser tratado bajo los mismos requisitos que un parador o “bed and breakfast”, pues de lo contrario, “además de ser una ventaja indebida, termina siendo un hotel ilegal”.

Acosta sostuvo que Viva Puerto Rico está a favor de esta limitación, pero descartó que los STR representen una problema de calidad para el destino, otro de los argumentos de los hoteleros, para reclamar que plataformas como Airbnb tengan presencia física en la isla.

“Sobre este aspecto, lo mínimo es tener una persona que responda directamente a las plataformas físicamente en Puerto Rico, para atender cualquier emergencia que pueda surgir en el alojamiento. En estos tiempos de redes sociales, una mala experiencia por un aire acondicionado dañado o una tubería de agua rota, no se queda entre el cliente y la plataforma, sino que tiene el potencial de llegar a decenas de miles de potenciales visitantes”, acotó vega.