Washington - El presidente de Estados Unidos Donald Trump, todavía furioso con un juez que falló en contra de su política de asilo, inició su feriado del Día de Acción de Gracias alegando que las cortes deben someterse a su gobierno en materia de seguridad fronteriza, porque los jueces "no saben nada sobre esto y vuelven inseguro a nuestro país".

Justice Roberts can say what he wants, but the 9th Circuit is a complete & total disaster. It is out of control, has a horrible reputation, is overturned more than any Circuit in the Country, 79%, & is used to get an almost guaranteed result. Judges must not Legislate Security...