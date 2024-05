“Esto tiene que cambiar”: obreros se lanzan a la calle para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores

La petición también incluye, según mencionó, que se mejoren las condiciones de los estudiantes del Programa de Educación Especial; que se respete la carrera magisterial y se le haga justicia a todos esos maestros que estudiaron, se prepararon y no han sido compensados.

“En el Departamento de Educación no hay un problema de presupuesto, hay un problema de malversación de fondos, de corrupción y el dinero no llega donde tiene que llegar, pero no nos extraña que eso ocurra en las otras agencias y por eso es que los trabajadores y las trabajadoras adolecen de mejores condiciones salariales, de salud y seguridad”, dijo.