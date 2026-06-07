Advertencia de calor: los índices estarán entre los 100 y 111 grados Fahrenheit

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Una advertencia de calor fue emitida hoy por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan para Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

La agencia federal indicó que las zonas costeras y urbanas serán las más afectadas por índices de calor entre los 100 y 111 grados Fahrenheit.

El comunicado del SNM señaló que la sensación de calor estaría en su máximo entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Explicó que “las temperaturas cálidas y la alta humedad agravarían la aparición de enfermedades relacionadas con el calor durante ese período”.

“Manténgase hidratado. Utilice ropa ligera. Limite las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor. Vigile a las personas más vulnerables. No deje mascotas desatendidas al aire libre ni dentro de vehículos”, exhortó el SNM.

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