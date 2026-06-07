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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Advertencia de calor: los índices estarán entre los 100 y 111 grados Fahrenheit

Las zonas costeras y urbanas serán las más afectadas entre las 10:00 a.m. y 5:00 p.m.

7 de junio de 2026 - 7:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan exhortó a tomar medidas, incluyendo limitar las actividades al aire libre y a mantenerse hidratado. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una advertencia de calor fue emitida hoy por el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan para Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra.

La agencia federal indicó que las zonas costeras y urbanas serán las más afectadas por índices de calor entre los 100 y 111 grados Fahrenheit.

El comunicado del SNM señaló que la sensación de calor estaría en su máximo entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Explicó que “las temperaturas cálidas y la alta humedad agravarían la aparición de enfermedades relacionadas con el calor durante ese período”.

“Manténgase hidratado. Utilice ropa ligera. Limite las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor. Vigile a las personas más vulnerables. No deje mascotas desatendidas al aire libre ni dentro de vehículos”, exhortó el SNM.

“Este nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a aquellas que no cuentan con refrigeración efectiva o hidratación adecuada. Podría tener repercusiones en algunos sistemas de salud y en industrias sensibles al calor”, afirmó.

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Calor extremoBreaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaTiempo en Puerto RicoMeteorología
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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