Washington - El presidente, Donald Trump, se defendió hoy de las acusaciones de las autoridades de Nueva York, después de que la Fiscalía de ese estado demandara a la Fundación Trump por numerosas irregularidades, incluida una supuesta coordinación ilegal con su campaña electoral.

"Los sórdidos Demócratas de Nueva York (...) están haciendo todo lo posible para demandarme por una fundación que recaudó $18,800,000 y donó a la caridad más dinero del que recibió, $19,200,000", dijo Trump en su cuenta de Twitter poco después de que la demanda se hiciera pública.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!...