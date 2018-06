Las polémicas acciones migratorias de separar a los niños de sus padres por parte del gobierno de Estados Unidos en la zona fronteriza con México ha causado un revuelo en redes sociales, donde miles han mostrado su disgusto por estos actos que son considerados verdaderamente inhumanos.

Hasta el momento, la cúpula gubernamental encabezada por el partido republicano ha respaldado la medida, mientras que los demócratas la tachan de aborrecible y cruel. Se dio a conocer que, desde el 19 de abril hasta el 31 de mayo, cerca de dos mil niños han sido separados de sus familias.

Mediante un sinfín de publicaciones a través de diversas redes sociales, usuarios demandan al presidente Donald Trump poner fin de inmediato a esta política devastadora e ilegal de separación forzada, y que reúna a las familias que ya han sido separadas lo más rápidamente posible.

Y es que en los últimos meses varias familias buscan pedir asilo en territorio estadounidense huyendo de la persecución y la violencia que sufren en sus países de origen. Al momento de acercarse con las autoridades los niños son separados de sus madres y padres para ser encerrados en una especie de jaulas.

Las personas estadounidenses, así como la comunidad internacional han podido expresar su repudio a esta crisis humanitaria con el hashtag #KeepFamiliesTogether , además, muchos usuarios ofrecen ayuda y asesoría para las personas que hayan sufrido por esta situación.

#KeepFamiliesTogether que es viral desde hace algunos días y que ha contado con la participación de activistas, políticos, periodistas y miembros destacados de la sociedad, han llamado desde diferentes lugares a manifestarse y oponerse en contra de estas acciones.

Es tanto el impacto que han causado estas medidas migratorias, que inclusive muchas personas comparan estas acciones con las que sucedieron en el terrible holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial.

