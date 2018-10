Nueva York - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó esta tarde que ordenó una investigación sobre los paquetes con "artefactos posiblemente explosivos" interceptados por agentes del Servicio Secreto dirigidos a la ex primera dama Hillary Clinton en Nueva York y al expresidente Barack Obama en Washington.

Durante una conferencia de prensa, Trump sostuvo que, además, los artefactos son inspeccionados por expertos en explosivos.

"Estamos extremadamente enfadados, disgustados, infelices sobre lo que ha ocurrido esta mañana, y llegaremos al fondo de esto", dijo Trump al comienzo de un discurso en la Casa Blanca sobre la crisis de adicción a los opiáceos.

"Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos y enviar el mensaje claro, rotundo, inconfundible de que los actos o amenazas de violencia política de cualquier tipo no tienen cabida en Estados Unidos", subrayó.

El mandatario recibió información sobre los ataques durante una reunión con el fiscal general, Jeff Sessions, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, el director del FBI, Christopher Wray, y el director del Servicio Secreto, Randolph D. "Tex" Alles.

Además de los paquetes a Clinton y Obama, cerca de las 9:15 a.m., la sede de CNN en Nueva York tuvo que ser desalojada por un paquete sospechoso.

Según varias fuentes, el paquete enviado a CNN iba dirigido al exdirector de la CIA John Brennan, quien colabora con MSCN y no CNN.

Dos fuentes policiales dijeron que el paquete sospechoso enviado a las oficinas de CNN en Manhattan contenía una bomba de tubo.

Agregaron que se trata de un artefacto improvisado, pero funcional.

El reportero de CNN, Andrew Kaczynski, compartió en Twitter el momento en que sus compañeros Poppy Harlow y Jim Sciutto abandonan la transmisión en directo.

“Vamos a dejarlo aquí porque se acaba de activar la alarma de incendio”, se escucha decir antes de cortar la transmisión.

Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o