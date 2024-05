Jurado declara culpable al primer acusado por feminicidio en Puerto Rico

La agencia añadió que Rivera Matos permaneció bajo evaluación al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, puesto que su abogado argumentó que el hombre no estaba apto para enfrentar un juicio al, presuntamente, no entender el proceso judicial ni poder colaborar en su defensa. No obstante, un psiquiatra, en última instancia, certificó que Rivera Matos era procesable, lo que permitió comenzar el juicio.