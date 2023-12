El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió advertencias de inundaciones para varios municipios de la isla ante fuertes lluvias a causa de remanentes de un frente frío que atraviesa la región.

Actualmente el municipio de Naguabo se encuentra bajo una advertencia de inundaciones hasta el mediodía.

El primer boletín del día fue emitido a eso de las 5:36 a.m. para los municipios de: Bayamón, Carolina, Cataño, Dorado, Guaynabo, Loíza, San Juan, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto. Ese boletín estuvo vigente hasta las 7:45 a.m. y, posteriormente, fue extendido hasta las 8:45 a.m. para luego caducar.

Se espera que la precipitación haya dejado alrededor de una a dos pulgadas de lluvia en los pueblos mencionados.