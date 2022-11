Las lluvias que caerán sobre Puerto Rico entre este viernes al próximo lunes se experimentarán por periodos intermitentes y no como un evento en el que los aguaceros y tronadas no se detienen, como ocurrió en ocasiones con el periodo de mal tiempo de la semana pasada.

El meteorólogo Ernesto Rodríguez, quien funge como director interino del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, explicó a El Nuevo Día que el pronóstico sigue siendo consistente en anticipar la posible acumulación de entre 3 a 6 pulgadas de lluvia, con áreas aisladas más altas, pero esos estimados consideran la lluvia que caiga en cuatro días; no de sopetón.

“La gente que no piense que estará lloviendo todo el tiempo, pero sí tendremos periodos de lluvia fuerte que resultará en inundaciones. Serán diferentes periodos donde vamos a tener la lluvia más fuerte. Yo diría que todo Puerto Rico va a ver cielos nublados, porque vamos a tener la vaguada en niveles altos que mantendrá la nubosidad en el área, pero esos períodos de lluvia fuerte estarán on and off (entrando y saliendo). Tendremos lluvia fuerte, escampa, tenemos un break y vuelve a llover otra vez”, precisó el experto en entrevista telefónica.

No obstante, apuntó que mañana, sábado, luce como el día más activo en términos de la precipitación que se desarrollará.

Recordó que a partir de las 2:00 p.m. de este viernes y hasta las 6:00 p.m. del próximo lunes estará en vigor una vigilancia de inundaciones repentinas.

Mapa que muestra los niveles de riesgo de lluvia excesiva que se pueden experimentar el 4 de noviembre de 2022. El anaranjado implica riesgo elevado y el rojo un riesgo significativo. (WFO San Juan)

Los aguaceros serán el resultado de la interacción entre una vaguada en niveles altos de la atmósfera y una onda tropical. La vaguada se aproxima desde el noroeste tras salir del este de Estados Unidos, mientras que la onda llega desde el sur-sureste cargando mucha humedad. El punto de convergencia entre ambos será sobre Puerto Rico e islas aledañas.

“La vaguada se está acercando a Puerto Rico y debe estar en su punto más cercano a nosotros durante el fin de semana. Ya estamos empezando a ver la inestabilidad asociada a la vaguada, pero se supone que se vaya intensificando en los próximos días”, indicó Rodríguez.

La vaguada es un fenómeno -sin circulación cerrada- que provoca que la presión atmosférica se torne relativamente baja, lo que promueve suficiente inestabilidad como para que la interacción entre la humedad, el calor sobre tierra y el aire frío en la alta atmósfera interactúen para desarrollar aguaceros.

Por lo tanto, al combinar dicho evento con la humedad que trae consigo una onda tropical -que también es un sistema de baja presión- el patrón del tiempo se torna muy inestable y propenso a cualquier actividad de precipitación fuerte y de manera más generalizada.

“Ya tenemos algunos aguaceros que están entrando a través del área de Ponce, en el sur, y en el este de Puerto Rico. Lo que estamos viendo es el inicio del evento que estamos esperando, que será más fuerte en el fin de semana y se extienda hasta el lunes”, señaló el experto, quien también es Oficial de Operaciones y Ciencias (SOO, en inglés) en el SNM.

Las tronadas más fuertes que se desarrollen durante los próximos días pudieran estar acompañadas de ráfagas de viento que superen las 25 a 30 millas por hora.

Proyección de las pulgadas de lluvia que podrían acumularse el 4 de noviembre de 2022 en Puerto Rico. (WFO San Juan)

Rodríguez advirtió, además, que las condiciones marítimas se deteriorarán, sobre todo en el mar Caribe, durante los próximos días, por lo que urgió a navegantes a ejercer precaución.

“Tenemos oleaje en seis pies, pero el pronóstico dice que aumentará un poco especialmente en el Caribe ya para esta noche a mañana. Los vientos aumentarán con los aguaceros más fuertes en las próximas 24 a 48 horas, así que esperamos 4 a 6 pies en el Caribe”, detalló.

La agencia emitió una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas que estará en efecto desde las 8:00 a.m. de mañana, sabado, hasta las 8:00 a.m. del domingo.

El riesgo de corrientes marinas estará alto en la mayoría de las playas.

En cuanto a las posiciones del sol este viernes, el amanecer fue a las 6:25 a.m., mientras que la puesta del sol debe darse a las 5:50 p.m. El mediodía solar debe concretarse a las 12:07 p.m.